01:29
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография

      155 Читати новину українською
      Юрий Грымчак биография, кто такой нардеп Грымчак
      Юрий Грымчак / my.ua

      Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак был задержан работниками НАБУ и СБУ на взятке размером в 480 тысяч долларов. Вместе с ним в руки правоохранителей попал и человек, которого правоохранители называют помощником. О том, как начинал свою карьеру Грымчак и с какими скандалами он связан – читайте в материале 24 канала.

      Биография Юрия Грымчака

      Юрий Гримчак родился 30 октября 1965 года в Донецке. Закончил Донецкий политехнический техникум, а затем и Макеевский инженерно-строительный институт. Во время учебы проходил службу в армии, это продолжалось два года.

      Читайте также: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

      Чуть позже окончил магистратуру в Днепровском отделении Академии госуправления при Президенте Украины. Грымчак получил образовательный уровень магистра государственного управления.

      Семья и личная жизнь

      Юрий Грымчак женился на подруге детства Юлии, которая младше его на 12 лет. Вместе они воспитывают трех дочерей Алину, Светлану, Ирину и сына Артура.


      Юрий Грымчак с дочерьми Светланой и Ириной

      Карьера

      В начале своей деятельности Юрий Гримчак работал директором Центра научно-технического творчества молодежи при Макеевском институте. Затем возглавил ООО "Грисо" и ПМЖ "Гранд". В 1997 году перешел на госслужбу, став секретарем Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины. Через год получил должность заместителя председателя Кировского райсовета Макеевки.

      Читайте также: Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко

      С 2002 по 2005 года был назначен помощником Юрия Луценко, который на то время был народным депутатом Украины. В течение следующего года был заместителем председателя Донецкой ОГА. В 2007 стал нардепом от блока "Наша Украина". В 2012 году баллотировался в ВР от "Батькивщины", но не прошел выборы.


      Юрий Грымчак был назначен помощником Юрия Луценко

      В 2016 году Юрий Грымчак назначают советником министра по вопросам временно оккупированных территорий, а через год он становится заместителем министра.

      Скандалы с участием Грымчака

      В 2010 году интернет-газета "Хроники и комментарии" опубликовали интервью с Юрием Грымчаком, в котором тот рассказал о своем избиении экс-советником министра внутренних дел Константином Стогнием. Несмотря на заявление политика о том, что на него напали, а также заключения судмедэкспертизы, Стогний на время расследования так и не был отстранен от исполнения своих обязанностей и мог влиять на ход проверки.

      Кроме того, Грымчак обвинил Стогния в обмане и коррупции, в незаконности занимаемых должностей и полученных наград. Так, по законодательству, сотрудник милиции не может заниматься любой другой деятельностью, а Константин Стогний, будучи советником министра МВД, спокойно ведет украинские телепередачи.


      Скандалы с участием Грымчака

      Против самого же Грымчака в 2010 году было возбуждено уголовное дело. Киевская прокуратура подозревала его и Парубия в том, что они незаконно вмешивались в деятельность Литвина и других депутатов, чтобы не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на украинской территории.

      Состояние Грымчака

      Согласно электронной декларации за 2019 год Юрий Грымчак владеет:

      • квартирой в Киеве, которая записана на жену. Ее общая площадь составляет 66,6 квадратных метров;
      • часами Breguet и Vacheron Constantin, стоимость которых не указывается.

      За последний год в должности он получил почти 558 тысяч гривен. Кроме того, Грымчак имеет активы в размере 45 тысяч долларов. Также в декларации указано, что в 2018 году он получил кредит 206 тысяч гривен.

      blog_ava
      Кровавый теракт в Новой Зеландии: подозреваемый убийца отправил письмо в Россию
      14 августа
      677
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Взятка Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Скандал Новости Украины Новости политики Расследования Кредит Законодательство Статьи Публикации
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография
      сегодня , 00:15 Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография
      Альона Захарова 154
      Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды
      14 августа , 22:05 Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды
      91
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      14 августа , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 661
      Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против
      14 августа , 20:30 Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против
      Світлана Попова 456
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      14 августа , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 72
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук