Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак был задержан работниками НАБУ и СБУ на взятке размером в 480 тысяч долларов. Вместе с ним в руки правоохранителей попал и человек, которого правоохранители называют помощником. О том, как начинал свою карьеру Грымчак и с какими скандалами он связан – читайте в материале 24 канала.

Биография Юрия Грымчака

Юрий Гримчак родился 30 октября 1965 года в Донецке. Закончил Донецкий политехнический техникум, а затем и Макеевский инженерно-строительный институт. Во время учебы проходил службу в армии, это продолжалось два года.

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Чуть позже окончил магистратуру в Днепровском отделении Академии госуправления при Президенте Украины. Грымчак получил образовательный уровень магистра государственного управления.

Семья и личная жизнь

Юрий Грымчак женился на подруге детства Юлии, которая младше его на 12 лет. Вместе они воспитывают трех дочерей Алину, Светлану, Ирину и сына Артура.



Юрий Грымчак с дочерьми Светланой и Ириной

Карьера

В начале своей деятельности Юрий Гримчак работал директором Центра научно-технического творчества молодежи при Макеевском институте. Затем возглавил ООО "Грисо" и ПМЖ "Гранд". В 1997 году перешел на госслужбу, став секретарем Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины. Через год получил должность заместителя председателя Кировского райсовета Макеевки.

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С 2002 по 2005 года был назначен помощником Юрия Луценко, который на то время был народным депутатом Украины. В течение следующего года был заместителем председателя Донецкой ОГА. В 2007 стал нардепом от блока "Наша Украина". В 2012 году баллотировался в ВР от "Батькивщины", но не прошел выборы.



Юрий Грымчак был назначен помощником Юрия Луценко

В 2016 году Юрий Грымчак назначают советником министра по вопросам временно оккупированных территорий, а через год он становится заместителем министра.

Скандалы с участием Грымчака

В 2010 году интернет-газета "Хроники и комментарии" опубликовали интервью с Юрием Грымчаком, в котором тот рассказал о своем избиении экс-советником министра внутренних дел Константином Стогнием. Несмотря на заявление политика о том, что на него напали, а также заключения судмедэкспертизы, Стогний на время расследования так и не был отстранен от исполнения своих обязанностей и мог влиять на ход проверки.

Кроме того, Грымчак обвинил Стогния в обмане и коррупции, в незаконности занимаемых должностей и полученных наград. Так, по законодательству, сотрудник милиции не может заниматься любой другой деятельностью, а Константин Стогний, будучи советником министра МВД, спокойно ведет украинские телепередачи.



Скандалы с участием Грымчака

Против самого же Грымчака в 2010 году было возбуждено уголовное дело. Киевская прокуратура подозревала его и Парубия в том, что они незаконно вмешивались в деятельность Литвина и других депутатов, чтобы не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на украинской территории.

Состояние Грымчака

Согласно электронной декларации за 2019 год Юрий Грымчак владеет:

• квартирой в Киеве, которая записана на жену. Ее общая площадь составляет 66,6 квадратных метров;

• часами Breguet и Vacheron Constantin, стоимость которых не указывается.

За последний год в должности он получил почти 558 тысяч гривен. Кроме того, Грымчак имеет активы в размере 45 тысяч долларов. Также в декларации указано, что в 2018 году он получил кредит 206 тысяч гривен.