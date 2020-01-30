Юрий Грымчак вышел на свободу из СИЗО

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак 30 января вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО Киева.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник на своей странице в фейсбук.

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Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!

– написал Мельник.

Информацию также подтвердила жена Грымчака – Юлия.

Заметим, с августа прошлого года Грымчак находился в СИЗО в Чернигове. Однако 23 января 2020 года экс-заместителя министра перевели в Лукьяновское СИЗО, где он находился до сегодняшнего освобождения.

В чем подозревают Грымчака: