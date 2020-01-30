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      Юрий Грымчак вышел на свободу из СИЗО

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      Грымчака отпустили из СИЗО / radiosvoboda.org

      Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак 30 января вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО Киева.

      Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник на своей странице в фейсбук.

      К теме: Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография

      Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!
      – написал Мельник.

      Информацию также подтвердила жена Грымчака – Юлия.

      Заметим, с августа прошлого года Грымчак находился в СИЗО в Чернигове. Однако 23 января 2020 года экс-заместителя министра перевели в Лукьяновское СИЗО, где он находился до сегодняшнего освобождения.

      В чем подозревают Грымчака:

      • Юрия Грымчака вместе с помощником правоохранители задержали 14 августа 2019 года на взятке в 480 тысяч долларов. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.
      • Экс-заместитель министра предлагал повлиять на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. В частности, он якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
      • К вечеру 15 августа ГПУ объявила Грымчаку и его подельнику подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
      • 16 августа суд избрал Грымчаку мера пресечения – чиновник должен был находиться в СИЗО менее 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен. Впоследствии меру пресечения Грымчаку продолжали, последний раз – до 14 февраля 2020 года.
      • Кроме того, 22 октября ГПУ сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики СІЗО Юрий Гримчак Задержание Юрия Грымчака
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