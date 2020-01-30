Юрій Гримчак вийшов на свободу з СІЗО
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак 30 січня вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО Києва. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці у фейсбук.
До теми: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!
– написав Мельник.
Адвокатка Тетяна Матяш розповіла, що суд просто змінив запобіжний захід Гримчаку з тримання під вартою на домашній арешт, пише "Українська правда".
Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,
– сказала Матяш.
Інформацію про звільнення Гримчака з-під варти підтвердила і його дружина Юлія.
У чому підозрюють Гримчака:
- Юрія Гримчака разом із помічником правоохоронці затримали 14 серпня 2019 року на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
- Ексзаступник міністра пропонував вплинути на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, він нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
- Надвечір 15 серпня ГПУ оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
- 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник мав перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Згодом запобіжний захід Гримчаку продовжували, востаннє – до 14 лютого 2020 року.
- Окрім того, 22 жовтня ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.