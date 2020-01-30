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      Юрій Гримчак вийшов на свободу з СІЗО

      1587 Читать новость на русском
      Гримчака відпустили з СІЗО / radiosvoboda.org

      Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак 30 січня вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО Києва. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

      Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці у фейсбук.

      До теми: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

      Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!
      – написав Мельник.

      Адвокатка Тетяна Матяш розповіла, що суд просто змінив запобіжний захід Гримчаку з тримання під вартою на домашній арешт, пише "Українська правда".

      Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,
      – сказала Матяш.

      Інформацію про звільнення Гримчака з-під варти підтвердила і його дружина Юлія.

       

      У чому підозрюють Гримчака:

      • Юрія Гримчака разом із помічником правоохоронці затримали 14 серпня 2019 року на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
      • Ексзаступник міністра пропонував вплинути на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, він нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
      • Надвечір 15 серпня ГПУ оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
      • 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник мав перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Згодом запобіжний захід Гримчаку продовжували, востаннє – до 14 лютого 2020 року.
      • Окрім того, 22 жовтня ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики СІЗО Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака
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