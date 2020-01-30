Юрій Гримчак вийшов на свободу з СІЗО

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак 30 січня вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО Києва. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці у фейсбук.

До теми: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!

– написав Мельник.

Адвокатка Тетяна Матяш розповіла, що суд просто змінив запобіжний захід Гримчаку з тримання під вартою на домашній арешт, пише "Українська правда".

Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,

– сказала Матяш.

Інформацію про звільнення Гримчака з-під варти підтвердила і його дружина Юлія.

У чому підозрюють Гримчака: