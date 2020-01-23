Ексзаступника міністра Гримчака перевели до іншого СІЗО

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака перевели до Лук’янівського СІЗО в Києві. Ексчиновника затримали влітку 2019 року, і до останнього часу він перебував у СІЗО в Чернігові.

Про переведення Гримчака у фейсбуці повідомила його дружина Юлія. За словами жінки, політика почали етапувати вранці 23 січня.

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Поки що ми поняття не маємо, де він, з ким у камері, в яких умовах… Чекаємо на повідомлення від детективів, які наполягали на переведенні, бо не одна пастка правоохоронців не спрацювала. Не одного порушення з боку арештанта не було,

– зауважила Юлія Гримчак.

Вона додала, що досі про місцеперебування Гримчака нічого невідомо. Пенітенціарна служба обіцяла про це повідомити адвокатів, але вони також нічого не знають.

За деякий час Юлія Гримчак повідомила, що ексміністр надав адміністрації СІЗО три номери телефонів для зв‘язку з близькими людьми, один із них – її. Свій допис вона супроводила скріншотом СМС-повідомлення, з якого видно, що її рахунок поповнено на 340 тисяч гривень.

"Знаєте, як я дізнаюся про те, що Юра пройшов реєстрацію в СІЗО!? Ось так. Не пройшло і кілька годин", – прокоментувала дружина ексчиновника надходження грошей.

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Що відомо про справу Юрія Гримчака

14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали його разом із помічником на хабарі у 480 тисяч доларів. Затримання відбулося, коли вони отримували частину суми розміром у 480 тисяч доларів. Слідство з'ясувало, що Гримчак запропонував свої послуги для забезпечення погодження проєктної документації представнику приватного підприємства.

За ці він попросив 1 мільйон доларів. Крім того, Гримчак повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, зі свого боку, може вплинути на суддів цього ж суду.

У НАБУ зазначили, що затримали Гримчака та його колегу за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник мав перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Після закінчення терміну запобіжного заходу, ВАКС 15 листопада продовжив його ще на два місяці з тією ж заставою, але потім її зменшив. Поки Гримчак перебуватиме під вартою до 14 лютого.