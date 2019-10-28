Справу Гримчака передали до НАБУ, – адвокатка
Раніше справою займалося Державне бюро розслідувань. Втім, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомила захисниця колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, Тетяна Матяш, в коментарі "Укрінформу".
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Минулого тижня передали справу в НАБУ після того, як Гримчаку змінили підозру,
– підтвердила адвокатка.
Зазначимо, що Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання впливом. попередня стаття підозри, шахрайство, – це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у вигляді 8 років позбавлення волі.
Що відомо про затримання Гримчака?
- НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.
- Це начебто частина хабаря за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
- Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
- Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві.
- Вже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник має перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.