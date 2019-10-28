Справу Гримчака передали до НАБУ, – адвокатка

Раніше справою займалося Державне бюро розслідувань. Втім, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила захисниця колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, Тетяна Матяш, в коментарі "Укрінформу".

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Минулого тижня передали справу в НАБУ після того, як Гримчаку змінили підозру,

– підтвердила адвокатка.

Зазначимо, що Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання впливом. попередня стаття підозри, шахрайство, – це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у вигляді 8 років позбавлення волі.

Що відомо про затримання Гримчака?