15:10
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Справу Гримчака передали до НАБУ, – адвокатка

      10
      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак / my.ua

      Раніше справою займалося Державне бюро розслідувань. Втім, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро.

      Про це повідомила захисниця колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, Тетяна Матяш, в коментарі "Укрінформу".

      Читайте також: Провальні справи українських правоохоронців за останні роки

      Минулого тижня передали справу в НАБУ після того, як Гримчаку змінили підозру,
      – підтвердила адвокатка.

      Зазначимо, що Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання впливом. попередня стаття підозри, шахрайство, – це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у вигляді 8 років позбавлення волі.

      Що відомо про затримання Гримчака?

      • НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.
      • Це начебто частина хабаря за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
      • Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
      • Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві.
      • Вже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник має перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
      blog_ava
      В Україні опалювальний період розпочався у всіх областях: де все ще існують проблеми
      сьогодні
      18984
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак НАБУ Державне бюро розслідувань
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      сьогодні , 15:00 Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      Дмитро Гнап 57
      Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      сьогодні , 14:02 Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      Тетяна Мартинюк 155
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні , 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      Ірина Полицька 33599
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2783
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 955
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук