Дело Гримчака передали в НАБУ, – адвокат

Ранее делом занималось Государственное бюро расследований. Впрочем, после смены подозрения, ее передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщила защитница бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, Татьяна Матяш, в комментарии "Укринформу".

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На прошлой неделе передали дело в НАБУ после того, как Гримчаку изменили подозрение,

– подтвердила адвокат.

Отметим, что Гримчаку смягчили подозрение: с мошенничества – на злоупотребление влиянием. Предыдущая статья подозрения, мошенничество, – это особо тяжкое преступление, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде 8 лет лишения свободы.

Что известно о задержании Гримчака?