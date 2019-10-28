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      Дело Гримчака передали в НАБУ, – адвокат

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      Юрий Гримчак
      Юрий Гримчак / my.ua

      Ранее делом занималось Государственное бюро расследований. Впрочем, после смены подозрения, ее передали в Национальное антикоррупционное бюро.

      Об этом сообщила защитница бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, Татьяна Матяш, в комментарии "Укринформу".

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      На прошлой неделе передали дело в НАБУ после того, как Гримчаку изменили подозрение,
      – подтвердила адвокат.

      Отметим, что Гримчаку смягчили подозрение: с мошенничества – на злоупотребление влиянием. Предыдущая статья подозрения, мошенничество, – это особо тяжкое преступление, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде 8 лет лишения свободы.

      Что известно о задержании Гримчака?

      • НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Гримчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, за взятку размером 480 тысяч долларов.
      • Это вроде часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
      • Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.
      • К вечеру 15 августа Генпрокуратура объявила Гримчаку и его подельнику подозрение в мошенничестве.
      • Уже 16 августа суд избрал Грымчаку мера пресечения - чиновник должен находиться в СИЗО менее 60 дней или может выйти под залог в 6000000 гривен.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Государственное бюро расследований Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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