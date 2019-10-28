Дело Гримчака передали в НАБУ, – адвокат
Ранее делом занималось Государственное бюро расследований. Впрочем, после смены подозрения, ее передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщила защитница бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, Татьяна Матяш, в комментарии "Укринформу".
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На прошлой неделе передали дело в НАБУ после того, как Гримчаку изменили подозрение,
– подтвердила адвокат.
Отметим, что Гримчаку смягчили подозрение: с мошенничества – на злоупотребление влиянием. Предыдущая статья подозрения, мошенничество, – это особо тяжкое преступление, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде 8 лет лишения свободы.
Что известно о задержании Гримчака?
- НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Гримчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, за взятку размером 480 тысяч долларов.
- Это вроде часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
- Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.
- К вечеру 15 августа Генпрокуратура объявила Гримчаку и его подельнику подозрение в мошенничестве.
- Уже 16 августа суд избрал Грымчаку мера пресечения - чиновник должен находиться в СИЗО менее 60 дней или может выйти под залог в 6000000 гривен.