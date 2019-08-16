22:07
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд обрав запобіжний захід Гримчаку: він зможе вийти під заставу у 6 мільйонів гривень

      2095 Читать новость на русском
      Суд над Гримчаком та Овдієнком – суд обрав запобіжний захід
      Гримчака залишать під вартою на два місяці / 24 канал

      Суд обрав запобіжний захід для заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Його підозрюють у шахрайстві та заволодінні чужим майном шляхом обману.

      Питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних розглядав Деснянський районний суд Чернігова.

      Важливо: Гримчаку та його поплічнику оголосили підозру: звинувачують вже не у хабарі

      Суд постановив: Юрій Гримчак перебуватиме у СІЗО 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

      За що затримали Гримчака і що йому загрожує?

      НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.

      За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

      Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: відео

       

      blog_ava
      Правець: симптоми та причини важкої хвороби
      сьогодні
      24213
      Теги: Новини політики Новини України Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 13
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      сьогодні , 19:47 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 1173
      Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      сьогодні , 19:18 Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      Наталя Ромашова 1307
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сьогодні , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 124
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сьогодні , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 1692
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук