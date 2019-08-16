Суд обрав запобіжний захід Гримчаку: він зможе вийти під заставу у 6 мільйонів гривень

Суд обрав запобіжний захід для заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Його підозрюють у шахрайстві та заволодінні чужим майном шляхом обману.

Питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних розглядав Деснянський районний суд Чернігова.

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Суд постановив: Юрій Гримчак перебуватиме у СІЗО 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?

НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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