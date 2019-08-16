Суд избрал меру пресечения Грымчаку: он сможет выйти под залог в 6 миллионов гривен

Суд избрал меру пресечения для заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака. Его подозревают в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем обмана.

Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых рассматривал Деснянский районный суд Чернигова.

Важно: Грымчаку и его подельнику объявили подозрение: обвиняют уже не во взятке

Суд постановил: Юрий Грымчак будет находиться в СИЗО или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.

За что задержали Грымчака и ему грозит?

НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: видео