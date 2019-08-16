22:17
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Суд избрал меру пресечения Грымчаку: он сможет выйти под залог в 6 миллионов гривен

      92 Читати новину українською
      Суд над Грымчаком и Овдиенко – суд избрал меру пресечения
      Грымчака оставят под стражей на два месяца / 24 канал

      Суд избрал меру пресечения для заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака. Его подозревают в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем обмана.

      Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых рассматривал Деснянский районный суд Чернигова.

      Важно: Грымчаку и его подельнику объявили подозрение: обвиняют уже не во взятке

      Суд постановил: Юрий Грымчак будет находиться в СИЗО или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.

      За что задержали Грымчака и ему грозит?

      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

      Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: видео

       

      blog_ava
      Дерзкое нападение подростков на полицейских обернулось трагедией: видео 18+
      сегодня
      647
      Теги: Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Судьи Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 38
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня , 19:56 Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      Яніна Ткачук 445
      Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      сегодня , 19:18 Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      Наталя Ромашова 1366
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сегодня , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 54
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 1723
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук