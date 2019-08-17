Дело Грымчака: исправляя ошибки в постановлении, суд допустил новые

Адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что нужно подавать ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении такого же ходатайства. По ее словам, в постановлении суда снова допущены ошибки. Например, ее фамилию указали как "Мятяш".

К тому же, судья не указала порядок вступления в силу постановления, что предусмотрено законом, рассказала Татьяна Матяш.

Важно: Мера пресечения Грымчаку: суд признал ошибку, но оставил заместителя министра под стражей

"Вы слышали, чтобы она это сказала? Судья постоянно нарушает закон. Это является основанием для подачи заявления в правоохранительные органы о возможном уголовном правонарушении, совершенном судьей. Возможно, в ближайшее время на скамье подсудимых будет сидеть уже сама судья", – заявила адвокат.

Что принял суд? Адвокаты подали апелляцию на решение суда о мере пресечения Юрию Грымчаку. Причиной стало то, что в постановлении было неправильно указано отчество подозреваемого – Михайлович вместо Николаевич.



Суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка в имени подозреваемого. Тем не менее, он постановил исправить ошибку и оставить Юрия Грымчака в СИЗО на 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен.

За что задержали Грымчака и что ему грозит?

НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.