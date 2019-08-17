Справа Гримчака: виправляючи помилки в ухвалі, суд допустив нові

Адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що потрібно подавати клопотання про виправлення помилки вже в ухвалі про розгляд такого ж клопотання. За її словами, в ухвалі суду знову допущені помилки. Наприклад, її прізвище вказали як "Мятяш".

До того ж, суддя не вказала порядок набрання чинності ухвали, що передбачено законом, розповіла Тетяна Матяш.

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"Ви чули, щоб вона це сказала? Суддя постійно порушує закон. Це є підставою для подання заяви у правоохоронні органи про можливе кримінальне правопорушення, вчинене суддею. Можливо, найближчим часом на лаві підсудних сидітиме вже сама суддя", – заявила адвокат.

Що ухвалив суд?Адвокати подали апеляцію на рішення суду про міру запобіжного заходу Юрію Гримчаку. Причиною стало те, що в ухвалі було неправильно вказане по батькові підозрюваного – Михайлович замість Миколайович.



Суд визнав, що у документах прокуратури була помилка в імені підозрюваного. Тим не менш, він постановив виправити помилку та залишити Юрія Гримчака у СІЗО на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?

НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.