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      На какие новые расследования может повлиять дело Грымчака: мнение эксперта

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      Дело Грымчака может стимулировать расследование по "Украоборонпрому" и продолжение дерегуляции
      Дело Грымчака может стимулировать расследование по "Украоборонпрому" и продолжение дерегуляции / Фото соцсетей

      Расследование высокопоставленного чиновника Юрия Грымчака может стать катализатором для власти по реформам в разрешительной системе для ведения предпринимательства. Идея президента Владимира Зеленского о необходимости убрать определенное звено при принятии разрешительных решений является целесообразной.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Клочок.

      О подробностях дела читайте в: Задержание чиновника Грымчака: в чем подозревают чиновника и какие будут последствия

      Разговоры о злоупотреблениях со стороны руководителей департаментов или управлений в сфере разрешительных документов ходят давно. Там есть большое поле для злоупотреблений. При предоставлении лицензий для предпринимательской деятельности всегда будет соблазн совершить незаконные действия. Поэтому идея Зеленского о необходимости убрать это звено при принятии таких решений – целесообразна,
      – замечает Валерий Клочок.

      Политолог подчеркивает: надо менять правила игры, в частности, для правоохранителей. И на это нужна воля Верховной Рады.

      "Странно, почему правоохранители до сих пор не занимаются делом хищениях в "Укроборонпроме"? Возможно, потому что в ГПУ остается старое руководство, которое и тормозит дело еще с 2015 года. Вероятно, после смены руководства ГПУ в МВД будет новый виток по расследованию дел по "Укроборонпрому" и другим громким делам", – считает Валерий Клочок.

      16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить рисками его бегства, уничтожения доказательств. Правда, перед судебным заседанием ГПУ просила арестовать Грымчака с альтернативой залога в 12 миллионов гривен.

      Заметим, что в своем решении суд допустил ошибку, указав неправильное отчество чиноника – Михайлович вместо Николаевич. Днем 17 августа состоялось очередное заседание суда по этому инциденту. В итоге суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка, и постановил ее исправить. Также суд постановил оставить Грымчака в СИЗО на 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен.

      В чем подозревают Юрия Грымчака? Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером в 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

      В НАБУ уточнили, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия. Он должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия. В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.

      Смотрите видео о том, как задерживали Грымчака и его "помощника": хронология событий

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ НАБУ СБУ Задержание Юрия Грымчака
      Источник: 24 канал
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