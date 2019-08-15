Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия

Задержание правоохранителями известного чиновника и политика Юрия Грымчака при попытке получения взятки – резонансное событие по нескольким причинам. При каких обстоятельствах поймали Грымчака и какими будут последствия, – далее в материале 24 канала.

Что случилось?

Вечером 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и "помощника" Игоря Овдиенко на взятке в размере 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.



Грымчака задержали при попытке получить взятку в размере полмиллиона долларов / Фото НАБУ

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Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал: "Да, это правда. Моего бывшего помощника (Юрия Грымчака, – "24") задержали. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех".

Задержание Юрия Грымчака. Видео:

Что грозит Юрию Грымчаку?

Юрию Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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В то же время, как отмечает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, не надо делать преждевременных выводов, пока мы не увидим конкретных фактов. Реальная доказательность и наглядные факты могут и не стать причиной доведения дела до конца.



Юрию Грымчаку грозит от пяти до двенадцати лет / Фото из соцсетей

Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает: "Сколько громких задержаний мы уже с вами пересмотрели, сколько надежд завершились неверием и разочарованием. Трейлер показали интересный, согласна. Но будет ли продолжение – вот в чем вопрос".

Каковы версии громкого задержания чиновника?

В соцсетях задержание чиновника, близкого к Юрию Луценко и Порошенко, вызвало резонанс. Часть пользователей не верит, что Грымчак – коррупционер. Некоторые считают, что чиновника подставили. Хотя есть наглядные факты. С другой стороны, отмечают, что часто после таких задержаний в судах сторона обвинения не может предоставить надлежащих доказательств вины.

Наблюдатели озвучивают две основные версии задержания Юрия Грымчака.

1. Юрий Луценко хочет любой ценой остаться на посту генпрокурора



Луценко пытается доказать Зеленскому свою эффективность / Фото Getty

Луценко, говорит Николай Давидюк, показывает президенту Зеленскому, что может быть полезным. Даже своих может посадить. Есть еще один нюанс, отмечает эксперт – месть. Луценко и Грымчак – вместе еще со времен президента Ющенко. Но у Луценко есть определенная обида на Грымчака. Когда-то он просил Грымчака на парламентских выборах сняться в пользу кандидата, которого поддерживал Луценко. Грымчак вел свою политическую игру и отказался.

Для Луценко задержание Грымчака – шанс отомстить и попытка показать Зеленскому, что он может быть эффективным. У других правоохранительных органов политических мотивов для задержания Грымчака нет. Для них это обычное дело,

– говорит Николай Давидюк.

2 .Боротьба с коррумпированными чиновниками Порошенко

Как известно, президент Зеленский еще во время инаугурации предложил Юрию Луценко уйти в отставку и внес соответствующее постановление в парламент. Генпрокурор заявил, что за место не держится, но с должности не уйдет. Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечает: случай с Грымчаком показывает, как команда Зеленского избавляется от сильнейших и опаснейших представителей прежнего режима личной власти Порошенко в эпицентре политики и бизнеса.

Луценко построил оборону своего положения и должности от Вашингтона до Киев. Был готов сопротивляться, ведь, как обещает всем тандем Порошенко-Медведчук, надо продержаться всего год. А Грымчак – давний друг Луценко, которых у генпрокурора мало. Он доверял Грымчаку и помогал ему. Грымчак знает много политических тайн Луценко и, наверное, коммерческие секреты успешной экономической деятельности семьи Луценко,

– говорит Виктор Небоженко.



Новая власть избавляется от чиновников Порошенко / Фото Getty

По мнению эксперта, вырабатывается механизм для разрушения мощной пирамиды элитной коррупции, которую создал пятый президент Порошенко за годы своего правления.

Анна Маляр отмечает: "Отличительной чертой в этой истории с задержанием господина Грымчака является поведение генерального прокурора. Вот это действительно необычно. Возможно, в СБУ есть определенная информация, полученная путем негласный следственных действий, не только по Грымчаку, а по значительно более широком круге лиц. Такая информация, скажем, могла заставить генпрокурора написать: "стыдно за него". Юрист добавляет: "в руководстве СБУ уже работает представитель новой власти, и, возможно (очень хочу в это верить) есть политическая воля остановить старые всем известные коррупционные схемы" .

Какие последствия будут в связи с задержанием Грымчака?

По словам Николая Давидюка, производство против Грымчака не поможет Юрию Луценко удержаться в должности генпрокурора.

В окружении Зеленского точно не собираются оставлять Луценко в должности генпрокурора. Делом Грымчака Луценко может себе гарантировать, что его не будут догонать правоохранительные органы. Вопрос: уйдет ли он тихо и спокойно на пенсию, а через лет пять попытается вернуться в политику, или Луценко станет следующим Грымчаком?

– подчеркивает Николай Давидюк.

Политолог добавляет: на самом деле, учитывая коррумпированность чиновников, – старых и новых – такие дела со взятками в миллион долларов могут быть каждый день. И, очевидно, задержание Грымчака – только начало.



Задержание Грымчака – начало обновления власти? / Фото 24 канал

"Является ли Грымчак крупнейшим коррупционером в команде Порошенко? Конечно, нет. Если взять трех друзей Порошенко, то Грымчак – бедный родственник коррупционной системы пятого президента", – считает Давидюк.

Виктор Небоженко подчеркивает: вслед за Луценко встанет вопрос о "спокойном будущем" для других руководителей силовой сферы и правоохранительной системы Украины, на которых так рассчитывают политики, которые проиграли выборы.

Важно, чтобы очередное задержание чиновника по подозрению во взятке не завершилось, как и все предыдущие. Когда дело или закрывали, или оно разваливалось в суде. Главное для новой власти – не просто борьба с коррупцией, а системная очистка от старых чиновников во властной вертикали, уничтожение самого коррупционного механизма.