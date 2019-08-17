На які нові розслідування може вплинути справа Гримчака: думка експерта

Розслідування щодо високопосадовця Юрія Гримчака може стати каталізатором для влади за реформами у дозвільній системі для ведення підприємництва. Ідея президента Володимира Зеленського про необхідність прибрати певну ланку під час ухвалення дозвільних рішень є доцільною.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Клочок.

Про подробиці справи читайте в: Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки

Розмови про зловживання з боку керівників департаментів або управлінь у сфері дозвільних документів ходять давно. Там є велике поле для зловживань. Під час надання ліцензій для підприємницької діяльності завжди буде спокуса вчинити незаконні дії. Тому ідея Зеленського про необхідність прибрати цю ланку під час ухваленні таких рішень – доцільна,

– зауважує Валерій Клочок.

Політолог підкреслює: треба змінювати правила гри, зокрема для правоохоронців. І на це потрібна воля Верховної Ради.

"Дивно, чому правоохоронці досі не займаються справою розкрадання в "Укроборонпромі"? Можливо, тому що в ГПУ залишається старе керівництво, яке й гальмує справу ще з 2015 року. Ймовірно, після зміни керівництва ГПУ в МВС буде новий виток з розслідування справ щодо "Укроборонпрому" та інших гучних справ",– вважає Валерій Клочок.

16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо. Щоправда, перед судовим засіданням ГПУ просила арештувати Гримчака з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

Зауважимо, що у своєму рішенні суд припустився помилки, вказавши неправильне по батькові чиноника – Михайлович замість Миколайович. Удень 17 серпня відбулося чергове засідання суду щодо цього інциденту. У підсумку суд визнав, що у документах прокуратури була помилка, та постановив її виправити. Також суд ухвалив залишити Гримчака у СІЗО на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

У чому підозрюють Юрія Гримчака? Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.

Дивіться відео про те, як затримували Гримчака та його "помічника": хронологія подій