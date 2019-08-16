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      Справа Гримчака: ГПУ просить арешт із надвеликою заставою

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      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак / Opinionua

      Генпрокуратура просить обрати заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його помічнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою максимальної суми судової застави.

      Як розповів прокурор Денис Іванов, відповідне клопотання ГПУ вже направила до Деснянського райсуду Чернігова. Також його вручили стороні захисту, пише Укрінформ.

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      Наше клопотання стосується обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном на 60 діб з можливістю внесення застави співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тисяч доларів. Це виходить більше ніж 12 мільйонів,
      – констатував він.

      Цю інформацію підтвердила адвокат Тетяна Матяш на розмову зі старшим групи прокурорів у справі. Як підкреслила вона, сума судової "застави" буде максимальною, передає УНІАН

      "Старший групи прокурорів казав, що його особисте бачення – це найбільш жорсткий запобіжний захід, це тримання під вартою із максимальною заставою, яку тільки можна вигадати. Без застави не можна виносити запобіжний захід, особливо у справах, де немає насильницьких дій", – переконує Матяш.

      Адвокат додала, що сторона захисту в суді наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

      Зауважимо, що справу проти Гримчака та його спільника розслідують працівники Служби безпеки.

      Ця справа не перебуває у провадженні Управління спецрозслідувань і детективів НАБУ. Є міжвідомча слідча група, куди включено слідчих з цих органів. Є оперативне супроводження, яке здійснюють оперативні підрозділи СБУ та НАБУ, але заступником генерального прокурора органом досудового розслідування визначено СБУ,
      – повідомив прокурор Іванов.

      До слова, прокуратура буде клопотати у суді про виділення справи щодо Гримчака та його спільника в окреме провадження. Річ у тім, що раніше прокурори клопотали у Деснянському райсуді Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій щодо Гримчака у межах розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, яка було порушено ще у лютому 2014 року. За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці під час розслідування нападу на Чорновол отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.

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      Слухання справи Гримчака та так званого його помічника Овдієнка розпочалося у Деснянському райсуді Чернігова о 17:00 16 серпня.

      Затримали ж їх увечері 14 серпня співробітники НАБУ та СБУ на хабарі у 480 тисяч доларів. Щоправда, це лише частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення амовлених рішень. Загальна ж сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

      Підозрюють держслужбовців у шахрайстві в особливо великих розмірах. Якщо їх провину доведуть, Гримчаку та Овдієнку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      З біографією Юрія Гримчака Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      як розгорталися останні події після затримання юрія гримчака: 
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      Теги: Новини України Новини політики Судді ГПУ Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Гроші
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