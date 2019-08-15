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      Мінкульт прокоментував звинувачення у причетності до корупції через затримання Гримчака

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      Гримчака затримали за хабар у мільйон доларів
      Гримчака затримали за хабар у мільйон доларів / Facebook НАБУ

      Інформація, яку поширюють ЗМІ щодо причетності посадових осіб Міністерства культури України до історії з Гримчаком та хабаром – неправдива. Таку позицію з аргументами виклало Міністерство культури України на офіційному сайті.

      У Міністерстві культури прокоментували ситуацію: "Будь-які звинувачення або підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень співробітниками Мінкультури безпідставні, надумані і не базуються на жодній з норм права".

      Читайте також: Затриманий Юрій Гримчак: що відомо про його квартиру, де пройшов обшук

      Міністерство запевняє, що не погоджує проекти будівництва або реконструкції будівель в історично населених місцях, в тому числі в Києві. Адже з 1 січня 2019 року змінилося чинне законодавство і "на період до затвердження історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має ніяких правових підстав" для такого узгодження.

      Про які звинувачення Мінкульту мовиться?

      Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його поплічника затримали правоохоронці ввечері 14 серпня. Підозрюють посадовця у отриманні хабара у розмірі 1,1 мільйона доларів США.

      На своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив інформацію, нібито "Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень". Цю інформацію транслювали засоби масової інформації з посиланням на очільника Генпрокуратури. 


      Коментар Юрія Луценка з приводу затримання Юрія Гримчака / Facebook Луценка

      Речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що Гримчак та його довірена особа Овдієнко хабар брали за обіцянку забезпечити вплив на суддів Верховного суду для винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також "за здійснення впливу на посадових осіб Мінкультури та КМДА".

      ГПУ вважає, що Гримчак та Овдієнко "вчинили злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 мільйона доларів США ".

      Чому затримали Гримчака? За інформацією СБУ, за представником МінТОТ Юрієм Гримчаком і його поплічником Ігорем Овдієнком стежили місяць. Першу частину хабара (600 тисяч доларів США) їм передали раніше. Гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

      А коли Гримчак домовився про час та місце передачі наступного "траншу" (480 тисяч доларів) і на зустріч поїхала його довірена особа Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ затримання його на місці передачі грошей.

      Усе про Юрія Гримчака та його затримання правоохоронцями – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Міністерство культури України Затримання Юрія Гримчака Юрій Луценко Юрій Гримчак Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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