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      Затриманий Юрій Гримчак: що відомо про його квартиру, де пройшов обшук

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      Юрій Гримчак: що відомо про квартиру, де пройшли обшуки
      Юрій Гримчак: що відомо про квартиру, де пройшли обшуки / apostrophe.ua

      Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака разом з "помічником" ввечері 14 серпня затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара у розмірі 480 тисяч доларів США.

      Затримання відбулось на Подолі у центрі Києва неподалік від одного з супермаркетів.

      Дізнайтесь більше: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо наразі

      Після затримання у помешканні урядовця провели обшуки.

      Що відомо про квартиру Гримчака? У декларації про доходи за 2018 рік Юрій Гримчак вказав, що його сім'я володіє лише одним об'єктом нерухомості.

      Йдеться про квартиру площею 66,6 метрів квадратних у Києві, яка записана на його дружину Юлію. Жінка дуже емоційно відреагувала на затримання чоловіка.

      Згідно з документом, квартира була придбана у 2005-му році за 303 тисячі гривень. Більше жодної нерухомості заступник міністра у декларації не вказав.

      Юрій Гримчак квартира нерухомість декларація
      Нерухомість, яка вказана у декларації Юрія Гримчака

      В ухвалі про обшук, яку у своєму Facebook оприлюднила Юлія Гримчак, вказано, що він був проведений у помешканні за адресою вулиця Почайнинська, 35, що в Подільському районі Києва.

      Читайте також: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

      Що варто знати про затримання Гримчака?

      За інформацією СБУ, за представником МінТОТ і його поплічником Ігорем Овдієнком стежили приблизно місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

      Коли Гримчак домовився про час та місце передачі наступного "траншу" у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей.

      Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що такий чималий хабар заступник міністра та його спільники вимагали за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень.

      Спільнику Ігорю Овдієнку під час затримання стало зле. Йому викликали швидку, лікарі діагностували у чоловіка високий тиск. Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли докази злочину.

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      Теги: Затримання Юрія Гримчака Новини нерухомості України Юрій Гримчак Розслідування Хабар Корупція НАБУ Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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