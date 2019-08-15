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      Задержанный Юрий Гримчак: что известно о его квартире, где прошел обыск

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      Юрий Гримчак: что известно о квартире, где прошли обыски
      Юрий Гримчак: что известно о квартире, где прошли обыски / apostrophe.ua

      Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака вместе с "помощником" вечером 14 августа задержали в Киеве по подозрению в получении взятки в размере 480 тысяч долларов США.

      Задержание произошло на Подоле в центре Киева недалеко от одного из супермаркетов.

      Узнайте больше: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно сейчас

      После задержания в квартире чиновника провели обыски.

      Что известно о квартире Грымчака? В декларации о доходах за 2018 год Юрий Гримчак указал, что его семья владеет только одним объектом недвижимости.

      Речь идет о квартире площадью 66,6 квадратных метров в Киеве, которая записана на его жену Юлию. Женщина очень эмоционально отреагировала на задержание мужа.

      Согласно документу, квартира была приобретена в 2005 году за 303 тысячи гривен. Больше никакой недвижимости заместитель министра по декларации не указал.

      Юрій Гримчак квартира нерухомість декларація
      Недвижимость, указанная в декларации Юрия Грымчака

      В постановлении об обыске, которое в своем Facebook обнародовала Юлия Гримчак, указано, что он был проведен в доме по адресу улица Почайнинская, 35, что в Подольском районе Киева.

      Читайте также: Кто такой Юрий Гримчак: краткая биография

      Что следует знать о задержании Грымчака?

      По информации СБУ, за представителем МинВОТ и его соратником Игорем Овдиенко следили примерно месяц. Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

      Когда Грымчак договорился о времени и месте передачи следующего "транша" в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ провели задержание на месте передачи денег.

      Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что такую большую взятку заместитель министра и его сообщники требовали за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

      Сообщнику Игорю Овдиенко при задержании стало плохо. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у мужчины высокое давление. Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления.

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      Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно сейчас
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      Теги: Задержание Юрия Грымчака Новости недвижимости Украины НАБУ Коррупция Взятка Расследования Юрий Гримчак Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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