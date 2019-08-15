Из него не смогут сделать преступника, – жена Грымчака прокомментировала его задержание

Заместителя главы МинВОТ задержали поздно вечером 14 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его и его подельника обвиняют в вымогательствах и получении большой взятки в размере 1,1 миллиона долларов. Поймали Грымчака и его коллегу Игоря Овдиенко с поличным – во время получения очередного транша в размере 480 тысяч долларов.

С Грымчака пытаются сделать преступника, однако сделать этого не удастся. Так пишет жена заместителя главы МинВОТ Юлия Гримчак в Facebook.

Основное: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно сейчас

Женщина еще до появления официальной информации от спецслужб и правоохранительных органов била тревогу: просила помощи и подтвердила сообщение об обыске в собственном доме.

Позже она обнародовала документы, согласно которым правоохранители обыскивали жилье Грымчака. Интересно, что в документе указано, что производство, по которому подозревают работника министерства, зарегистрировано от 2014 года.

"Адвокат уже просто смеется, говорит – такого еще не видел", – комментирует это жена заместителя главы МинВОТа.

Ближе к 2 часам ночи появляется еще одно сообщение от женщины. Она благодарит всех за помощь, говорит, что пока не может ответить на все вопросы, потому что пытается встретиться с мужем.

Понятно, что с моего мужа сделать преступника не сможет никто. Я пока не могу ответить на вопросы, потому что постараюсь встретиться с мужем,

– говорится в сообщении.

Как задерживали Юрия Грымчака?

В СБУ говорят: следили за представителем МинВОТ и его соратником Овдиенко месяц. Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ провели задержание на месте передачи денег.

Игорю Овдиенко во время задержания стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление. Самого Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов.

Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли очередные доказательства преступления.

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