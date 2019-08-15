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      З нього не зможуть зробити злочинця, – дружина Гримчака емоційно прокоментувала його затримання

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      Затримання Гримчака
      Затримання Гримчака / 24 канал

      Заступника глави МінТОТ затримали пізно ввечері 14 серпня за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі. Йому та його поплічнику закидають вимагання й отримання великого хабаря у розмірі 1,1 мільйона доларів. Спіймали Гримчака і його колегу Ігоря Овдієнка на гарячому – під час отримання чергового траншу у розмірі 480 тисяч доларів.

      З Гримчака намагаються зробити злочинця, проте зробити цього не вдасться. Так пише дружина заступника глави МінТОТ Юлія Гримчак у Facebook.

      Основне: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо наразі

      Жінка ще до появи офіційної інформації від спецслужб та правоохоронців била тривогу: просила допомоги та підтвердила повідомлення про обшук у власному домі.

      Згодом вона оприлюднила документи, згідно з якими, правоохоронці обшукували помешкання Гримчаків. Цікаво, що у документі вказано, що провадження, за яким підозрюють працівника міністерства зареєстроване від 2014 року.

      "Адвокат вже просто сміється, каже – такого ще не бачив", – коментує це дружина заступника глави МінТОТу.

      Ближче до 2 години ночі з'являється ще одне повідомлення від жінки. Вона дякує усім за допомогу, каже, що поки не може відповісти на всі запитання, бо намагається зустрітися із чоловіком.

      Зрозуміло, що з мого чоловіка робити злочинця не зможе ніхто. Я поки не можу відповісти на питання, бо намагатимусь зустрітися з чоловіком,
      – йдеться у повідомленні.

      Як затримували Юрія Гримчака?

      В СБУ кажуть: стежили за представником МінТОТ і його поплічником Овдієнком місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

      Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей.

      Ігорю Овдієнку під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск. Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів.

      Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.

      Більше про резонансну спецоперацію та реакцію політиків і звичайних українців на неї – читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Затримання Юрія Гримчака Хабар Шахрайство Юрій Гримчак
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