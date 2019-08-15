З нього не зможуть зробити злочинця, – дружина Гримчака емоційно прокоментувала його затримання

Заступника глави МінТОТ затримали пізно ввечері 14 серпня за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі. Йому та його поплічнику закидають вимагання й отримання великого хабаря у розмірі 1,1 мільйона доларів. Спіймали Гримчака і його колегу Ігоря Овдієнка на гарячому – під час отримання чергового траншу у розмірі 480 тисяч доларів.

З Гримчака намагаються зробити злочинця, проте зробити цього не вдасться. Так пише дружина заступника глави МінТОТ Юлія Гримчак у Facebook.

Основне: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо наразі

Жінка ще до появи офіційної інформації від спецслужб та правоохоронців била тривогу: просила допомоги та підтвердила повідомлення про обшук у власному домі.

Згодом вона оприлюднила документи, згідно з якими, правоохоронці обшукували помешкання Гримчаків. Цікаво, що у документі вказано, що провадження, за яким підозрюють працівника міністерства зареєстроване від 2014 року.

"Адвокат вже просто сміється, каже – такого ще не бачив", – коментує це дружина заступника глави МінТОТу.

Ближче до 2 години ночі з'являється ще одне повідомлення від жінки. Вона дякує усім за допомогу, каже, що поки не може відповісти на всі запитання, бо намагається зустрітися із чоловіком.

Зрозуміло, що з мого чоловіка робити злочинця не зможе ніхто. Я поки не можу відповісти на питання, бо намагатимусь зустрітися з чоловіком,

– йдеться у повідомленні.

Як затримували Юрія Гримчака?

В СБУ кажуть: стежили за представником МінТОТ і його поплічником Овдієнком місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей.

Ігорю Овдієнку під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск. Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів.

Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.