Затримання Гримчака та його "помічника" на хабарі у півмільйона доларів: фоторепортаж

НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та пов'язану з ним особу Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Наразі Гримчака допитують у ГПУ.

Затримали Гримчака та його "помічника" за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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Спершу Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Пізніше правоохоронці провели обшуки у його будинку.



Гримчака затримали на Подолі/ Фото: 24 канал

Згодом Юрія Гримчака допитали у ГПУ. У його кабінеті в міністерстві знайшли докази злочину.



Гримчак на допиті у ГПУ/ Фото: 24 канал

Тим часом близько 20:00 відбувалося затримання так званого помічника Юрія Гримчака – Ігоря Овдієнка на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.



Ігоря Овдієнка затримують у Києві/ Фото: 24 канал



Овдієнка затримали на проспекті Перемоги/ Фото: 24 канал

Відзначимо, що правоохоронці знайшли 480 тисяч доларів у авто Range Rover.



Авто, з якого вилучили хабар/ Фото: 24 канал

До слова: Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення Мінкульту, – Луценко



480 тисяч доларів у багажнику Range Rover/ Фото: 24 канал



Вилучення коштів/ Фото: 24 канал



Так виглядає вся сума хабаря/ Фото: НАБУ

Пізніше о 21.20 на місце події приїхала швидка допомога. Ігорю Овдієнку стало зле. Спочатку він сидів о своїй машині, але приблизно о 23:00 вже ліг у швидку.

Адвокат Овдієнка стверджує, що у "помічника" Гримчака цукровий діабет, тож у нього піднявся тиск "до позначики 230/170".



Ігор Овдієнко в швидкій/ Фото: 24 канал



"Помічнику" Гримчака стало зле/ Фото: 24 канал

Наразі правоохоронці ще працюють на проспекті Перемоги, а Юрія Гримчака допитують у ГПУ. Він усі факти заперечує.

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Що відомо про затримання Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



Правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.