02:09
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, 14 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Затримання Гримчака та його "помічника" на хабарі у півмільйона доларів: фоторепортаж

      795 Читать новость на русском
      Правоохоронці затримали Гримчака та його "помічника" на хабарі у півмільйона доларів
      Правоохоронці затримали Гримчака та його "помічника" на хабарі у півмільйона доларів / 24 канал

      НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та пов'язану з ним особу Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Наразі Гримчака допитують у ГПУ.

      Затримали Гримчака та його "помічника" за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Читайте також: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

      Спершу Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Пізніше правоохоронці провели обшуки у його будинку.

      гримчак хабар затримання
      Гримчака затримали на Подолі/ Фото: 24 канал

      Згодом Юрія Гримчака допитали у ГПУ. У його кабінеті в міністерстві знайшли докази злочину.

      гримчак гпу допит
      Гримчак на допиті у ГПУ/ Фото: 24 канал

      Тим часом близько 20:00 відбувалося затримання так званого помічника Юрія Гримчака – Ігоря Овдієнка на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.

      ігор овдієнко гримчак затримання хабар
      Ігоря Овдієнка затримують у Києві/ Фото: 24 канал

      затримання овієнко гримчак хабар
      Овдієнка затримали на проспекті Перемоги/ Фото: 24 канал

      Відзначимо, що правоохоронці знайшли 480 тисяч доларів у авто Range Rover.

      авто овдієнко машина хабар гринчак
      Авто, з якого вилучили хабар/ Фото: 24 канал

      До слова: Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення Мінкульту, – Луценко

      хабар гримчак київ машина
      480 тисяч доларів у багажнику Range Rover/ Фото: 24 канал

      гримчак хабар
      Вилучення коштів/ Фото: 24 канал

      хабар гримчак київ затримання
      Так виглядає вся сума хабаря/ Фото: НАБУ

      Пізніше о 21.20 на місце події приїхала швидка допомога. Ігорю Овдієнку стало зле. Спочатку він сидів о своїй машині, але приблизно о 23:00 вже ліг у швидку.

      Адвокат Овдієнка стверджує, що у "помічника" Гримчака цукровий діабет, тож у нього піднявся тиск "до позначики 230/170".

      гримчак хабар овдієнко
      Ігор Овдієнко в швидкій/ Фото: 24 канал

      гримчак овдієнко затримання
      "Помічнику" Гримчака стало зле/ Фото: 24 канал

      Наразі правоохоронці ще працюють на проспекті Перемоги, а Юрія Гримчака допитують у ГПУ. Він усі факти заперечує.

      Читайте також: Затримання Гримчака: Тука розповів, у чому саме підозрюють його колегу

      Що відомо про затримання Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

      Правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      blog_ava
      Тіна Кароль присвятила фото померлому чоловіку Євгену Огіру у його день народження
      14 серпня
      2214
      Теги: Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Розслідування Новини України Новини політики НАБУ СБУ Кримінальні новини Корупція Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      14 серпня , 23:57 Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      Альона Захарова 785
      Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      14 серпня , 22:35 Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      925
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      14 серпня , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 691
      Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      14 серпня , 20:30 Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      Світлана Попова 1400
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      14 серпня , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 265
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук