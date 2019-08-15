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      Задержание Грымчака и его "помощника" на взятке в полмиллиона долларов: фоторепортаж

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      Правоохранители задержали Грымчака и его "помощника" на взятке в полмиллиона долларов
      Правоохранители задержали Грымчака и его "помощника" на взятке в полмиллиона долларов / 24 канал

      НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и связанного с ним лчеловекаИгоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов. Сейчас Грымчака допрашивают в ГПУ.

       

      Задержали Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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      Сначала Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов. Позже правоохранители провели обыски в его доме.

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      Грымчака задержали на Подоле/ Фото: 24 канал

      Впоследствии Юрия Грымчака допросили в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления.

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      Грымчак на допросе в ГПУ/ Фото: 24 канал

      Тем временем около 20:00 происходило задержание так называемого помощника Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко на проспекте Победы, возле метро Нивки.

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      Игоря Овдиенко задерживают в Киеве/ Фото: 24 канал

      затримання овієнко гримчак хабар Овдиенко задержали на проспекте Победы/ Фото: 24 канал

      Отметим, что правоохранители нашли 480 тысяч долларов в авто Range Rover.

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      Авто, из которого изъяли взятку/ Фото: 24 канал

       К слову: Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко

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      480 тысяч долларов в багажнике Range Rover/ Фото: 24 канал

      гримчак хабарИзъятие средств/ Фото: 24 канал

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      Так выглядит вся сумма взятки/ Фото: НАБУ

      Позже в 21.20 на место происшествия приехала скорая помощь. Игорю Овдиенко стало плохо. Сначала он сидел в своей машине, но примерно в 23:00 уже лег в скорую.

      Адвокат Овдиенко утверждает, что у "помощника" Грымчака сахарный диабет, поэтому у него поднялось давление "до отметки 230/170".

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      Игорь Овдиенко в скорой / фото: 24 канал

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      "Помощнику" Грымчака стало плохо / Фото: 24 канал

      Сейчас правоохранители еще работают на проспекте Победы, а Юрия Грымчака допрашивают в ГПУ. Он все факты отрицает.

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      Что известно о задержании Грымчака?
      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.

      Правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      blog_ava
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      Теги: Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Расследования Криминальные новости СБУ НАБУ
      Источник: 24 канал
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