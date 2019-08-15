Задержание Грымчака и его "помощника" на взятке в полмиллиона долларов: фоторепортаж

НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и связанного с ним лчеловекаИгоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов. Сейчас Грымчака допрашивают в ГПУ.

Задержали Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Кто такой Юрий Грімчак: краткая биография

Сначала Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов. Позже правоохранители провели обыски в его доме.



Грымчака задержали на Подоле/ Фото: 24 канал

Впоследствии Юрия Грымчака допросили в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления.



Грымчак на допросе в ГПУ/ Фото: 24 канал

Тем временем около 20:00 происходило задержание так называемого помощника Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко на проспекте Победы, возле метро Нивки.



Игоря Овдиенко задерживают в Киеве/ Фото: 24 канал

Овдиенко задержали на проспекте Победы/ Фото: 24 канал

Отметим, что правоохранители нашли 480 тысяч долларов в авто Range Rover.



Авто, из которого изъяли взятку/ Фото: 24 канал

К слову: Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко



480 тысяч долларов в багажнике Range Rover/ Фото: 24 канал

Изъятие средств/ Фото: 24 канал

Так выглядит вся сумма взятки/ Фото: НАБУ

Позже в 21.20 на место происшествия приехала скорая помощь. Игорю Овдиенко стало плохо. Сначала он сидел в своей машине, но примерно в 23:00 уже лег в скорую.

Адвокат Овдиенко утверждает, что у "помощника" Грымчака сахарный диабет, поэтому у него поднялось давление "до отметки 230/170".



Игорь Овдиенко в скорой / фото: 24 канал

"Помощнику" Грымчака стало плохо / Фото: 24 канал

Сейчас правоохранители еще работают на проспекте Победы, а Юрия Грымчака допрашивают в ГПУ. Он все факты отрицает.

Читайте также: Задержание Грымчака: Тука рассказал, в чем именно подозревают его коллегу

Что известно о задержании Грымчака?

НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.



Правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.