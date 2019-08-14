Затримання Гримчака: Тука розповів, у чому саме підозрюють його колегу

Затриманий на хабарі у 480 тисяч доларів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак немає помічників і справа не стосується його роботи у відомстві.

На цьому наголосив колега Гримчака, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Читайте також: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

За його словами, чоловік, якого називають помічником Гримчака і в авто якого знайшли 480 тисяч доларів, не є співробітником МінТОТ.

Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та МінКульт) і немає ніякого відношення до його службових обов'язків,

– повідомив Тука.

Водночас, генпрокурор Юрій Луценко раніше зазначив, що Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Що відомо про затримання Гримчака? НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, яку правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



Правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.