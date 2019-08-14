Задержание Грымчака: Тука рассказал, в чем именно подозревают его коллегу
У задержанного на взятке в 480 тысяч долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака нет помощников и дело не касается его работы в ведомстве.
Это отметил коллега Грымчака, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
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По его словам, человек, которого называют помощником Грымчака и в авто которого нашли 480 тысяч долларов, не является сотрудником МинВОТ.
Юрий Грымчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям,
– сообщил Тука.
Вместе с тем, генпрокурор Юрий Луценко ранее отметил, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
Что известно о задержании Грымчака?
НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.
Правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.