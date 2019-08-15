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      Мы тоже умеем стрелять: какими скандальными заявлениями отмечался Грымчак

      24 Читати новину українською
      Задержанный Грымчак неоднократно попадал в громкие скандалы
      Задержанный Грымчак неоднократно попадал в громкие скандалы / radiosvoboda.org

      Заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака задержали на взятке размером в 480 тысяч долларов. Украинцы сразу вспомнили скандальное заявление чиновника, когда он пригрозил стрелять и добавил, что не собирается уходить из власти.

      Так, в сентябре 2018 года Грымчак пришел на эфир Zik. Тогда в студию позвонил шахтер из Ровного и начал жестко критиковать тогдашнюю действующую власть.

      Важно: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

      После этого, мужчина задал Грымчаку вопрос: "Когда вы уйдете из власти и перестанете мучить народ?".

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в ответ на это сказал, что не собирается уходить из власти, потому что "кто-то так хочет".

      Уважаемый человечек, который считает, что должен стрелять, вешать... А вы никогда не думали, что мы тоже умеем стрелять. Стрелять так, что кому-то мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся – голосуйте. Бежать из этой страны мы не собираемся, и из власти уходить, чтобы кого-то удовлетворить, тоже не собираемся. Если кто хочет попробовать пострелять, пусть попробует,
      – заявил Грымчак.

       

      Кроме того, Грымчак попадал и в другие скандалы. В 2010 году против него было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Киева подозревала чиновника и политика Андрея Парубия в том, что они незаконно вмешивались в деятельность Владимира Литвина и других депутатов, чтобы не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на украинской территории.

      Еще один скандальный инцидент случился с Грымчаком во время прямого эфира Zik в конце 2018 года. Тогда он устроил спор с народным депутатом Евгением Мураевым, а затем назвал его "малороссом". До драки между политиками не дошло, но заместитель главы МинВОТ сильно пнул ногой стойку, которая ударила нынешнего лидера "Оппозиционного блока".

      За что задержали Грымчака?
      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, Гримчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

      Поэтому, правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      blog_ava
      Трансферы команд УПЛ: официально
      14 августа
      1100
      Теги: Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Скандал Новости Украины Новости политики
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