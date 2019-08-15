Ми теж вміємо стріляти: якими скандальними заявами відзначався Гримчак

Заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака затримали на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Українці одразу пригадали скандальну заяву чиновника, коли він пригрозив стріляти та додав, що не збирається йти з влади.

Так, у вересні 2018 року Гримчак прийшов на ефір ZIKу. Тоді в студію зателефонував шахтар з Рівного та почав жорстко критикувати тодішню чинну владу.

Важливо: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

Після цього, чоловік задав Гримчаку питання: "Коли ви підете з влади та перестанете мучити народ?".

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій у відповідь на це сказав, що не збирається йти з влади, бо "хтось так хоче".

Шановний чоловічку, який вважає, що має стріляти, вішати... А ви ніколи не думали, що ми теж вміємо стріляти. Стріляти так, що комусь мало не здасться. Якщо ви вважаєте, що ми в чомусь помиляємося – голосуйте. Втікати з цієї країни ми не збираємось, і з влади йти, аби когось задовольнити, теж не збираємось. Якщо хтось хоче спробувати постріляти, нехай спробує,

– заявив Гримчак.

Окрім того, Гримчак потрапляв і в інші скандали. У 2010 році проти нього було порушено кримінальну справу. Прокуратура Києва підозрювала чиновника і політика Андрія Парубія у тому, що вони незаконно втручалися в діяльність Володимира Литвина та інших депутатів, щоб не допустити ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на українській території.

Ще один скандальний інцидент трапився з Гримчаком під час прямого ефіру ZIKу наприкінці 2018 року. Тоді він влаштував суперечку з народним депутатом Євгеном Мураєвим, а потім назвав його "малоросом". До бійки між політиками не дійшло, але заступник глави МінТОТ сильно штовхнув ногою стійку, яка вдарила теперішнього лідера "Опозиційного блоку".

За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.



Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.