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      Затримання Гримчака на хабарі: бурхлива реакція українців

      19 Читать новость на русском
      Реакція українців на затримання Гримчака
      Реакція українців на затримання Гримчака / Фото з Twitter

      Правоохоронці затримали заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака та його поплічника Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Українці вже встигли відреагувати на подію – пригадують його близькі взаємини з генпрокурором Луценком та прогнозують, яке покарання отримає чиновник.

      НАБУ, СБУ та ГПУ затримали Гримчака та Овдієнка надвечір 14 серпня. В авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли 480 тисяч доларів, а в кабінеті заступника міністра – інші всі докази злочину.

      Важливо знати: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

      Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Загалом вони нібито вимагали від підприємця суму в 1,1 мільйона доларів. 

      Наразі чиновників підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Така новина викликала чималий резонанс серед українців. Хтось роздумує, яке покарання реально може отримати Гримчак, хтось – згадує "гріхи" чиновника, а хтось зауважує, що заступник міністра близький до родини очільника ГПУ Юрія Луценка та п'ятого президента Петра Порошенка.

      Гримчак – дуже близький друг поки що діючого генпрокурора Луценка. Ще в часи, коли Луценко був нардепом – Гримчак у нього помічником працював. Ну от і подивимось: дружба дружбою, чи все ж таки служба службою,
      – пише волонтер Назар Приходько.

       

      Колишній нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко відзначив, що раніше Гримчак нібито мав проросійські погляди. 

      "На початку 2000-х, будучи уже майже 40-річним світоглядно сформованим чоловіком, він разом зі своїм другом, теж прихильником совка – Юрієм Віталійовичем Луценком – займався у Донецьку просуванням тих ідей, котрі лягли в основу русского міра у формі "ДНР". Зокрема, але не обмежуючись, – влаштовував акції проти української мови, ходив під червоними прапорами і одного разу на пару з Луценком орендував автовишку, щоб відмити пам’ятник Леніну в центрі міста", – пише Луценко.

      Проте, за його словами, згодом Гримчак змінив свої погляди та почав підтримувати Петра Порошенка. 

       

      Частина українців зауважують, що розчаровані вчинком Гримчака і якщо його вину в отриманні хабаря доведуть – він має отримати заслужене покарання. 

       

       

      Окрім того, деякі юзери вже почали з гумором реагувати на затримання Гримчака та його поплічника.

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Ліга Європи: результати усіх матчів
      14 серпня
      6995
      Теги: Хабар Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Меми Розслідування Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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