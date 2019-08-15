Задержание Грымчака на взятке: бурная реакция украинцев
Правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака и его подельника Игоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов. Украинцы уже успели отреагировать на событие – вспоминают его близкие отношения с генпрокурором Луценко и прогнозируют, какое наказание получит чиновник.
НАБУ, СБУ и ГПУ задержали Грымчака и Овдиенко вечером 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов, а в кабинете заместителя министра – другие доказательства преступления.
Важно знать: Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография
Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В общем они якобы требовали от предпринимателя сумму в 1,1 миллиона долларов.
Сейчас чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Такая новость вызвала немалый резонанс среди украинцев. Кто-то размышляет, какое наказание реально может получить Грымчак, кто-то вспоминает "грехи" чиновника, а кто-то замечает, что заместитель министра близкий к семье главы ГПУ Юрию Луценко и пятого президента Петра Порошенко.
Грымчак – очень близкий друг пока действующего генпрокурора Луценко. Еще во времена, когда Луценко был нардепом – Грымчак у него помощником работал. Ну вот и посмотрим: дружба дружбой, или все же служба службой,
– пишет волонтер Назар Приходько.
Бывший нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил, что ранее Грымчак якобы имел пророссийские взгляды.
"В начале 2000-х, будучи уже почти 40-летним мировоззренчески сложившимся мужчиной, он вместе со своим другом, тоже сторонником совка – Юрием Витальевичем Луценко – занимался в Донецке продвижением тех идей, которые легли в основу русского мира в форме "ДНР". В частности, но не ограничиваясь, – устраивал акции против украинского языка, ходил под красными флагами и однажды на пару с Луценко арендовал автовышку, чтобы отмыть памятник Ленину в центре города", – пишет Луценко.
Однако, по его словам, впоследствии Грымчак изменил свои взгляды и начал поддерживать Петра Порошенко.
Часть украинцев отмечают, что разочарованы поступком Грымчака и если его вину в получении взятки докажут – он должен получить заслуженное наказание.
Кроме того, некоторые юзеры уже начали с юмором реагировать на задержание Грымчака и его сообщника.