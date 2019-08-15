Задержание Грымчака на взятке: бурная реакция украинцев

Правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака и его подельника Игоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов. Украинцы уже успели отреагировать на событие – вспоминают его близкие отношения с генпрокурором Луценко и прогнозируют, какое наказание получит чиновник.

НАБУ, СБУ и ГПУ задержали Грымчака и Овдиенко вечером 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов, а в кабинете заместителя министра – другие доказательства преступления.

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Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В общем они якобы требовали от предпринимателя сумму в 1,1 миллиона долларов.

Сейчас чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Такая новость вызвала немалый резонанс среди украинцев. Кто-то размышляет, какое наказание реально может получить Грымчак, кто-то вспоминает "грехи" чиновника, а кто-то замечает, что заместитель министра близкий к семье главы ГПУ Юрию Луценко и пятого президента Петра Порошенко.

Грымчак – очень близкий друг пока действующего генпрокурора Луценко. Еще во времена, когда Луценко был нардепом – Грымчак у него помощником работал. Ну вот и посмотрим: дружба дружбой, или все же служба службой,

– пишет волонтер Назар Приходько.

Бывший нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил, что ранее Грымчак якобы имел пророссийские взгляды.

"В начале 2000-х, будучи уже почти 40-летним мировоззренчески сложившимся мужчиной, он вместе со своим другом, тоже сторонником совка – Юрием Витальевичем Луценко – занимался в Донецке продвижением тех идей, которые легли в основу русского мира в форме "ДНР". В частности, но не ограничиваясь, – устраивал акции против украинского языка, ходил под красными флагами и однажды на пару с Луценко арендовал автовышку, чтобы отмыть памятник Ленину в центре города", – пишет Луценко.

Однако, по его словам, впоследствии Грымчак изменил свои взгляды и начал поддерживать Петра Порошенко.

Часть украинцев отмечают, что разочарованы поступком Грымчака и если его вину в получении взятки докажут – он должен получить заслуженное наказание.

Гримчак, значить, мав бути посередником і занести мільйон в Мінкульт від забудовника? І хто б це міг бути в Мінкульті, хто за дозволи відповідає?

Якщо правда, то я смертельно розчарована, що на гарячому взяли не пізніше, разом із цією потворою.... pic.twitter.com/eO7OoR3DN0 — M.G. (@magutw) August 14, 2019

1. Гримчак - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (+)

2. Тука - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (підготуватися?) — Ілля Іванов (@ukrainian_sol) August 14, 2019

Кроме того, некоторые юзеры уже начали с юмором реагировать на задержание Грымчака и его сообщника.

Зам. міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчак і його помічник вимагали хабар 1,1 млн. дол. США від підприємця за сприяння у прийнятті рішень. Під час одержання 480 тис. дол. США були затримані «на гарячому». Ну що ж, очікуємо на серіал "Одіяло -2". — Олександр Терек (@OSr1TVYz3XxiXJX) August 14, 2019

А шо там гримчак загримів?... — igor66 (@Igor66Waw) August 14, 2019

"Ми-сусіди Юрія та Юлії Гримчак з усіх боків.Нас немає вдома.І ще,довго не буде." — Ежи Стингер (@z7z7z73) August 14, 2019