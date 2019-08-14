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      Затримання Юрія Гримчака: його злочинна діяльність не стосувалася роботи МінТОТ, – заява

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      Затримання Юрія Гримчака
      Затримання Юрія Гримчака / 24 канал

      У Міністерстві з тимчасово окупованих територій переконують, що затримання заступника глави відомства Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства.

      Про це інформує прес-служба міністерства в Twitter.

      Основне: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

      За інформацією, яка є в розпорядженні МінТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра,
      – мовиться у повідомленні.

      Також у відомстві наголошують: у Гримчака немає заступників. У штатному розписі міністерства така посада не передбачена.

      Що відомо про затримання Гримчака?

      Заступника глави МінТОТу Юрія Гримчака та пов’язану із ним особу, яку правоохоронці називають помічником, затримали пізно ввечері 14 серпня. Затримання проводили детективи НАБУ, представники СБУ і ГПУ.

      Правоохоронці повідомляють: затримали заступника міністра на гарячому: під час отримання хабаря у розмірі 480 тисяч доларів. Гримчак і його "заступник" вимагали у підприємця значно більшу суму: 1,1 мільйона доларів.

      Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Своєю чергою, ще один заступник глави МінТОТ Георгій Тука, своєю чергою, повідомив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суду та МінКульту) і немає ніякого відношення до його службових обов'язків.

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      Теги: СБУ НАБУ Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Новини України Новини політики Хабар ГПУ Шахрайство
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