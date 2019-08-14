Задержание Юрия Грымчака: его преступная деятельность не касалась работы МинВОТ, – заявление
В Министерстве по временно оккупированным территориям убеждают, что задержание заместителя главы ведомства Юрия Грымчака не касается деятельности министерства.
Об этом информирует пресс-служба министерства в Twitter.
Основное: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото
По информации, которая есть в распоряжении МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра,
– говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают: у Грымчака нет заместителей. В штатном расписании министерства такая должность не предусмотрена.
Что известно о задержании Грымчака?
Заместителя главы МинВОТа Юрия Грымчака и связанную с ним личность, которую правоохранители называют помощником, задержали поздно вечером 14 августа. Задержание проводили детективы НАБУ, представители СБУ и ГПУ.
Правоохранители сообщают: задержали заместителя министра с поличным: во время получения взятки в размере 480 тысяч долларов. Грымчак и его "заместитель" требовали у предпринимателя значительно большую сумму: 1,1 миллиона долларов.
Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В свою очередь, еще один заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, в свою очередь, сообщил, что Грымчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суда и Минкульта) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям.