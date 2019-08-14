Задержание Юрия Грымчака: его преступная деятельность не касалась работы МинВОТ, – заявление

В Министерстве по временно оккупированным территориям убеждают, что задержание заместителя главы ведомства Юрия Грымчака не касается деятельности министерства.

Об этом информирует пресс-служба министерства в Twitter.

Основное: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

По информации, которая есть в распоряжении МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают: у Грымчака нет заместителей. В штатном расписании министерства такая должность не предусмотрена.

За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ,

затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. — МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника Міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника Міністра".

Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ — МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

Что известно о задержании Грымчака?

Заместителя главы МинВОТа Юрия Грымчака и связанную с ним личность, которую правоохранители называют помощником, задержали поздно вечером 14 августа. Задержание проводили детективы НАБУ, представители СБУ и ГПУ.

Правоохранители сообщают: задержали заместителя министра с поличным: во время получения взятки в размере 480 тысяч долларов. Грымчак и его "заместитель" требовали у предпринимателя значительно большую сумму: 1,1 миллиона долларов.

Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь, еще один заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, в свою очередь, сообщил, что Грымчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суда и Минкульта) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям.