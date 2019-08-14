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      Задержание Юрия Грымчака: его преступная деятельность не касалась работы МинВОТ, – заявление

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      Задержание Юрия Грымчака
      Задержание Юрия Грымчака / 24 канал

      В Министерстве по временно оккупированным территориям убеждают, что задержание заместителя главы ведомства Юрия Грымчака не касается деятельности министерства.

      Об этом информирует пресс-служба министерства в Twitter.

      Основное: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

      По информации, которая есть в распоряжении МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра,
      – говорится в сообщении.

      Также в ведомстве отмечают: у Грымчака нет заместителей. В штатном расписании министерства такая должность не предусмотрена.

      Что известно о задержании Грымчака?

      Заместителя главы МинВОТа Юрия Грымчака и связанную с ним личность, которую правоохранители называют помощником, задержали поздно вечером 14 августа. Задержание проводили детективы НАБУ, представители СБУ и ГПУ.

      Правоохранители сообщают: задержали заместителя министра с поличным: во время получения взятки в размере 480 тысяч долларов. Грымчак и его "заместитель" требовали у предпринимателя значительно большую сумму: 1,1 миллиона долларов.

      Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      В свою очередь, еще один заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, в свою очередь, сообщил, что Грымчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суда и Минкульта) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям.

      blog_ava
      Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото
      14 августа
      1870
      Теги: Взятка Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Новости Украины Новости политики НАБУ СБУ Мошенничество ГПУ
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