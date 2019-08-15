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      Минкульт прокомментировал обвинения в причастности к коррупции из-за задержания Грымчака

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      Грымчака задержали за взятку в миллион долларов
      Грымчака задержали за взятку в миллион долларов / Facebook НАБУ

      Информация, которую распространяют СМИ о причастности должностных лиц Министерства культуры Украины к истории с Грымчаком и взяткой – ложная. Такую позицию с аргументами выложило Министерство культуры Украины на официальном сайте.

      В Министерстве культуры прокомментировали ситуацию: "Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманные и не базируются ни на одной из норм права".

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      Министерство уверяет, что не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве. Ведь с 1 января 2019 года изменилось действующее законодательство и "на период до утверждения историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований" для такого согласования.

      О каких обвинениях Минкульта идет речь?

      Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его подельника задержали правоохранители вечером 14 августа. Подозревают чиновника в получении взятки в размере 1,1 миллиона долларов США.

      На своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко обнародовал информацию, что якобы "Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решение судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений". Эту информацию транслировали средства массовой информации со ссылкой на руководителя Генпрокуратуры.

       
      Комментарий Юрия Луценко по поводу задержания Юрия Грымчака / Facebook Луценко

      Представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Грымчак и его доверенное лицо Овдиенко взятку брали за обещание обеспечить влияние на судей Верховного суда для вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также "за оказание влияния на должностных лиц Минкультуры и КГГА".

      ГПУ считает, что Грымчак и Овдиенко "совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 миллиона долларов США".

      Почему задержали Грымчака?
      По информации СБУ, за представителем МинВОТ Юрием Грымчаком и его соратником Игорем Овдиенко следили месяц. Первую часть взятки (600 тысяч долларов США) им передали ранее. Деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

      А когда Грымчак договорился о времени и месте передачи следующего "транша" (480 тысяч долларов) и на встречу поехал его доверенное лицо Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ задержали его на месте передачи денег.

      Все о Юрия Грымчаке и его задержании правоохранителями – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Коррупция Расследования Юрий Луценко Министерство культуры Украины
      Источник: 24 канал
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