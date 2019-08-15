Минкульт прокомментировал обвинения в причастности к коррупции из-за задержания Грымчака

Информация, которую распространяют СМИ о причастности должностных лиц Министерства культуры Украины к истории с Грымчаком и взяткой – ложная. Такую позицию с аргументами выложило Министерство культуры Украины на официальном сайте.

В Министерстве культуры прокомментировали ситуацию: "Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманные и не базируются ни на одной из норм права".

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Министерство уверяет, что не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве. Ведь с 1 января 2019 года изменилось действующее законодательство и "на период до утверждения историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований" для такого согласования.

О каких обвинениях Минкульта идет речь?

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его подельника задержали правоохранители вечером 14 августа. Подозревают чиновника в получении взятки в размере 1,1 миллиона долларов США.

На своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко обнародовал информацию, что якобы "Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решение судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений". Эту информацию транслировали средства массовой информации со ссылкой на руководителя Генпрокуратуры.



Комментарий Юрия Луценко по поводу задержания Юрия Грымчака / Facebook Луценко

Представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Грымчак и его доверенное лицо Овдиенко взятку брали за обещание обеспечить влияние на судей Верховного суда для вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также "за оказание влияния на должностных лиц Минкультуры и КГГА".