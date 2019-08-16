Які ризики у справі Юрія Гримчака: версія політолога

По справі високопосадовця Юрія Гримчака є питання до проведення певних слідчих дій. Дивує те, що генпрокурор Луценко опосередковано звинуватив Гримчака в злочині без слідства і суду.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Експерт відзначає: Гримчаку інкримінують статтю 190 Кримінального кодексу – шахрайство. При цьому говорять про корупцію. І в цьому чиновника звинуватив генпрокурор Юрій Луценко.

З одного боку, всі нарікають на ККУ, який нардепи за п’ять років роботи так і не змінили. З іншого, правоохоронці його порушують, що призводить до того, що справи в суді розвалюються. Якщо справа Гримчака розсиплеться, то прибічники Порошенка скажуть, що це політичне переслідування. Адже Гримчак – уособлення політики Порошенка,

– зауважує Валерій Клочок.

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Політолог додає: для Луценка є одне ідеологічне переконання – посада. Скільки разів він "ішов" із посади генпрокурора – важко порахувати. В історії з Гримчаком, на думку Клочок, Луценко вчергове спробував залишитися на посаді генпрокурора якнайдовше.

У чому підозрюють Юрія Гримчака? Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його "помічника" на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав: "Так, це правда. Мого колишнього помічника затримали. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ – закон один для всіх". Юрію Гримчаку інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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