Риски по делу Юрия Грымчака: версия политолога

По делу чиновника Юрия Грымчака есть вопрос к проведению определенных следственных действий. Удивляет то, что генпрокурор Луценко косвенно обвинил Грымчака в преступлении без следствия и суда.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

Читайте также: Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия

Эксперт отмечает: Грымчаку инкриминируют статью 190 Уголовного кодекса – мошенничество. При этом говорят о коррупции. И в этом чиновника обвинил генпрокурор Юрий Луценко.

С одной стороны, все жалуются на УКУ, который нардепы за пять лет работы так и не изменили. С другой, правоохранители его нарушают, что приводит к тому, что дела в суде разваливаются. Если дело Грымчака рассыплется, то сторонники Порошенко скажут, что это политическое преследование. Ведь Грымчак – олицетворение политики Порошенко,

– говорит Валерий Клочок.

Читайте также: Это не взятка, а мошенничество, – юрист о тонкостях дела задержания Грымчака

Политолог добавляет: для Луценко есть одно идеологическое убеждение – должность. Сколько раз он "уходил" с должности генпрокурора – трудно сосчитать. В истории с Грымчаком, по мнению Клочок, Луценко в очередной раз попытался остаться в должности генпрокурора дольше.

В чем подозревают Юрия Грымчака?Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" на взятке в размере 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.



Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал: "Да, это правда. Моего бывшего помощника задержали. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех". Юрию Грымчаку инкриминируют ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованное группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео о том, как задерживали Грымчака и его "помощника": хронология событий