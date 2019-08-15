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      Это не взятка, а мошенничество, – юрист о тонкостях дела задержания Грымчака

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      Координатор Экспертного Центра по правам человека Евгений Крапивин
      Координатор Экспертного Центра по правам человека Евгений Крапивин / antydot.info

      Работники НАБУ и подразделение СБУ задержали известного чиновника и политика Юрия Грымчака при попытке получения взятки. Это дело получило резонанс. О том, почему выражение "задержали на горячем" является не точным, а также о "календариках вместо денег" – читайте дальше.

      "Задержали на горячем" – речевой штамп

      Все медиа пестрят подобными заголовками, которые утверждают, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака "задержали на горячем". Однако на видео не видно самого момента передачи денег.

      Читайте также: Никаких денег, просто "календарики": адвокат сделала неожиданное заявление о задержании Грымчака

      Координатор Экспертного Центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире 24 каналу пояснил, что, скорее всего, это лишь языковой штамп.

      Не было никакого задержания с поличным. Тем более НАБУ – это единственный орган досудебного расследования, который имеет возможность задержать не во время совершения преступления, а просто, когда на то есть основания. На видео фигурирует сумка с деньгами, но самого момента передачи денег не зафиксировано,
      – сказал Евгений.

      Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: смотрите видео

      Как связаны дела о взятке и избиение активистки Чорновол

      Крапивин сказал, что ГПУ сначала расследовали дело об избиении активистки Татьяны Чорновол. К слову, Гримчука подозревают в причастности к этому делу. Но потом, во время его документирования, они получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему также причастен Грымчак.

      Читайте также: Расследовали не то дело: ГПУ случайно вышла на Грымчака

      Как сказал руководитель управления спецрасследований ГРУ Сергей Горбатюк, правоохранители расследовали избиение Чорновол и параллельно проверяли Гримчука на причастность к этому преступлению. В конце концов, причастность подтвердили.

      Не взятка, а мошенничество

      Евгений считает, что дело следует рассматривать как мошенничество, ведь в той схеме, которую описал НАБУ, у Грымчака не было никаких возможностей законным образом влиять на суд или Министерство культуры.

      Речь шла про какое-то обещанное незаконное влияние – а это классическое введение в заблуждение, злоупотребление доверием. Вопрос, почему это не взятка, а мошенничество звучит очень часто. Возможно, потому что лицо, давшее деньги не попало под уголовную ответственность,
      – заявил эксперт.


      Грымчака задержали при попытке получить взятку в размере полмиллиона долларов / Фото НАБУ

      "Не деньги, а календарики"

      Адвокат Татьяна Матяш заявила, что никаких 480 тысяч долларов взятки не было – "это были сувенирные календарики". Крапивин предположил, что это может быть банальная тактика защиты Грымчака.

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      Теги: Новости Украины Расследования ГПУ Сергей Горбатюк СМИ Мошенничество Деньги Доллар Взятка НАБУ Коррупция Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
      Источник: 24 канал
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