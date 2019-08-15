Это не взятка, а мошенничество, – юрист о тонкостях дела задержания Грымчака

Работники НАБУ и подразделение СБУ задержали известного чиновника и политика Юрия Грымчака при попытке получения взятки. Это дело получило резонанс. О том, почему выражение "задержали на горячем" является не точным, а также о "календариках вместо денег" – читайте дальше.

"Задержали на горячем" – речевой штамп

Все медиа пестрят подобными заголовками, которые утверждают, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака "задержали на горячем". Однако на видео не видно самого момента передачи денег.

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Координатор Экспертного Центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире 24 каналу пояснил, что, скорее всего, это лишь языковой штамп.

Не было никакого задержания с поличным. Тем более НАБУ – это единственный орган досудебного расследования, который имеет возможность задержать не во время совершения преступления, а просто, когда на то есть основания. На видео фигурирует сумка с деньгами, но самого момента передачи денег не зафиксировано,

– сказал Евгений.

Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: смотрите видео

Как связаны дела о взятке и избиение активистки Чорновол

Крапивин сказал, что ГПУ сначала расследовали дело об избиении активистки Татьяны Чорновол. К слову, Гримчука подозревают в причастности к этому делу. Но потом, во время его документирования, они получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему также причастен Грымчак.

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Как сказал руководитель управления спецрасследований ГРУ Сергей Горбатюк, правоохранители расследовали избиение Чорновол и параллельно проверяли Гримчука на причастность к этому преступлению. В конце концов, причастность подтвердили.

Не взятка, а мошенничество

Евгений считает, что дело следует рассматривать как мошенничество, ведь в той схеме, которую описал НАБУ, у Грымчака не было никаких возможностей законным образом влиять на суд или Министерство культуры.

Речь шла про какое-то обещанное незаконное влияние – а это классическое введение в заблуждение, злоупотребление доверием. Вопрос, почему это не взятка, а мошенничество звучит очень часто. Возможно, потому что лицо, давшее деньги не попало под уголовную ответственность,

– заявил эксперт.



Грымчака задержали при попытке получить взятку в размере полмиллиона долларов / Фото НАБУ

"Не деньги, а календарики"

Адвокат Татьяна Матяш заявила, что никаких 480 тысяч долларов взятки не было – "это были сувенирные календарики". Крапивин предположил, что это может быть банальная тактика защиты Грымчака.