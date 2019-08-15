Це не хабар, а шахрайство, – юрист про тонкощі справи затримання Гримчака

Працівники НАБУ та підрозділу СБУ затримали відомого чиновника і політика Юрія Гримчака при спробі отримання хабара. Це справа набула неабиякого резонансу. Про те, чому вислів "затримали на гарячому" є не точним, а також про "календарики замість грошей" – читайте далі.

"Затримали на гарячому" – мовний штамп

Всі медія рясніють подібними заголовками, які стверджують, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака "затримали на гарячому". Однак на відео не видно самого моменту передачі грошей.

Читайте також: Ніяких грошей, просто "календарики": адвокатка зробила несподівану заяву про затримання Гримчака

Координатор Експертного Центру з прав людини Євген Крапівін у прямому ефірі 24 каналу пояснив, що, швидше за все, це лише мовний штамп.

Не було ніякого затримання на гарячому. Тим паче НАБУ – це єдиний орган досудового розслідування, який має можливість затримати не під час вчинення злочину, а просто, коли на те є підстави. На відео фігурує сумка з грошима, але самого моменту передачі грошей не зафіксовано,

– зауважив Євген.

Правоохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: дивіться відео

Як пов'язані справи про хабар та побиття активісти Чорновол

Крапівін сказав, що ГПУ спершу розслідували справу про побиття активістки Тетяни Чорновіл. До слова, Гримчука підозрюють у причетності до цієї справи. Але потім, під час її документування, вони отримали інформацію, що вчиняється новий злочин, і виявилося, що до нього також причетний Гримчак.

Читайте також: Розслідували не ту справу: ГПУ випадково вийшла на Гримчака

Як сказав керівник управління спецрозслідувань ГРУ Сергій Горбатюк, правоохоронці розслідували побиття Чорновол та паралельно перевіряли Гримчука на причетність до цього злочину. Зрештою. причетність підтвердили.

Не хабар, а шахрайство

Євген вважає, що справу варто розглядати як шахрайство, адже у тій схемі, яку описало НАБУ, у Гримчака не було жодних можливостей законним чином впливати на суд чи Міністерство культури.

Мова йшла про якийсь обіцяний незаконний вплив – а це класичне введення в оману, зловживання довірою Питання, чому це не хабар, а шахрайство лунає дуже часто. Можливо, тому що особа, що дала гроші не потрапила під кримінальну відповідальність,

– заявив експерт.



Гримчака затримали при спробі отримати хабар у розмірі півмільйона доларів / Фото НАБУ

"Не гроші, а календарики"

Адвокатка зробила Тетяна Матяш заявила, що ніяких 480 тисяч доларів хабара не було – "це були сувенірні календарики". Крапівін припустив, що це може бути банальна тактика захисту Гримчака.

Все, що відомо про корупційну схему та роль у ній Гримчака – читайте тут.