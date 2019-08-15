Ніяких грошей, просто "календарики": адвокатка зробила несподівану заяву про затримання Гримчака
Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака затримали. Але ніяких 480 тисяч доларів хабара не було – "це були календарики".
Так заявила адвокатка Тетяна Матяш у ефірі телеканалу "112 Україна".
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За її словами, факт передавання хабара Юрію Гримчаку не зафіксовано. А замість півмільйона доларів правоохоронці виявили лише "календарики".
Грошових коштів там було. Ну, у нього (Юрія Гримчака – 24 канал) вилучили його власні кошти, і там ще якісь кошти. Про тих півмільйона, що вони розповідають – ні, не було. Там півмільйона – це були календарики,
– сказала Матяш.
Юрія Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів 14 серпня. Його поплічника Ігоря Овдієнка теж затримали – на проспекті Перемоги, у його автомобілі й виявили 480 тисяч доларів.
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Проте адвокатка Матяш каже, що це "календарики"
У ГПУ кажуть, що Гримчак та його довірена особа Овдієнко хабар у розмірі 1,1 мільйона доларів брали за обіцянку забезпечити вплив на Верховний суд для винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за здійснення впливу на посадових осіб Мінкультури та КМДА.
24 канал спілкувався з іншим адвокатом затриманих, Феліксом Кашарським. Він сказав, що наразі достеменно нічого не може сказати, а також не має зв'язку з дружиною Гримчака, бо у неї вилучили телефони під час обшуку.
Коментар адвоката Кашарського: дивіться відео 24 каналу
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