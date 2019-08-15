СБУ впродовж місяця стежила за Гримчаком та його "помічником"

Стало відомо, що управління по боротьбі із корупцією СБУ більше ніж місяць стежили за тим, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак та пов'язаний з ним "помічник" Ігор Овдієнко отримували першу частину хабаря. Зрештою Гримчака та його "помічника" затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах під час отримання Овдієнком чергового траншу.

Як повідомили 24 каналу у СБУ першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони отримували частинами, після чого конвертував їх у "своїх" валютних обмінниках.

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СБУ відстежувала ці операції одразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася у суворій таємниці, і керівництву обмінників "зашивали роти". Так тривало понад місяць.

Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко – Головний Відділ по Боротьбі з Корупцією та Організованою Злочинністю Головного управління СБУ в Києві та Київській області спільно із детективами Національного антикорупційного бюро України провели його затримання на місці передачі грошей.

Ігорю Овдієнку, під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Згодом правоохоронці провели обшуки у його будинку. Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.

Що кажуть у МінТОТ?

У Міністерстві з тимчасово окупованих територій переконують, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У відомстві також наголосили, що Гримчак немає заступників, адже у штатному розписі міністерства така посада не передбачена.

Як реагують Українці?

Українці бурхливо відреагували на затримання Гримчака. Вони пригадують його близькі взаємини з генпрокурором Луценком, прихильність до п'ятого президента Петра Порошенка, та прогнозують, яке покарання отримає чиновник.

За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.



Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.