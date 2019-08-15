Стало известно, что управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следили за тем, как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки. В конце концов Грымчака и его "помощника" задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщили 24 канала в СБУ первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они получали частями, после чего конвертировал их в "своих" валютных обменниках.

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СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строжайшей тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось больше месяца.

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко – Главный Отдел по Борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины провели его задержания на месте передачи денег.

Игорю Овдиенко, при задержании стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.

Самого Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов. Впоследствии правоохранители провели обыски в его доме. Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли очередные доказательства преступления.

Что говорят в МинТОТ?

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий утверждают, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. В ведомстве также отметили, что у Грымчака нет заступника, ведь в штатном расписании министерства такая должность не предусмотрена.

Как реагируют Украинцы?

Украинцы бурно отреагировали на задержание Грымчака. Они вспоминают его близкие отношения с генпрокурором Луценко, приверженность пятого президента Петра Порошенко, и прогнозируют, какое наказание получит чиновник.

За что задержали Грымчака?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.



По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.



Поэтому, правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.