Затримання Гримчака на хабарі: з'явилося відео

Заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака затримали пізно ввечері 14 серпня за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі. Йому та його поплічнику закидають вимагання й отримання великого хабара у розмірі 1,1 мільйона доларів. СБУ опублікувала відео з операції затримання.

Юрія Гримчака і його колегу Ігоря Овдієнка спіймали під час отримання чергового траншу у розмірі 480 тисяч доларів.

Коротко: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо наразі

На відео правохоронець витягує з пакету долари, які були розподілені у різні пакунки.

Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: дивіться відео

Наразі триває слідство. Гримчака та Овдієнка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як затримували Юрія Гримчака?

В СБУ кажуть: стежили за представником МінТОТ і його поплічником Овдієнком місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

Читайте також: Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей.

Ігорю Овдієнку під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск. Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів.

Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.

Зверніть увагу! Більше про резонансну спецоперацію та реакцію політиків і звичайних українців на неї – читайте тут.