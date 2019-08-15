Затримання Гримчака на хабарі: з'явилося відео
Заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака затримали пізно ввечері 14 серпня за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі. Йому та його поплічнику закидають вимагання й отримання великого хабара у розмірі 1,1 мільйона доларів. СБУ опублікувала відео з операції затримання.
Юрія Гримчака і його колегу Ігоря Овдієнка спіймали під час отримання чергового траншу у розмірі 480 тисяч доларів.
Коротко: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо наразі
На відео правохоронець витягує з пакету долари, які були розподілені у різні пакунки.
Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: дивіться відео
Наразі триває слідство. Гримчака та Овдієнка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Як затримували Юрія Гримчака?
В СБУ кажуть: стежили за представником МінТОТ і його поплічником Овдієнком місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.
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Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей.
Ігорю Овдієнку під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск. Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів.
Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.
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