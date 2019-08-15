Задержание Грымчака на взятке: появилось видео

Заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака задержали поздно вечером 14 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему и его подельнику инкриминируют вымогательство и получение крупной взятки в размере 1,1 миллиона долларов. СБУ опубликовала видео с операции задержания.

Юрия Грымчака и его коллегу Игоря Овдиенко поймали во время получения очередного транша в размере 480 тысяч долларов.

Кратко: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно сейчас

На видео правохохранитель вытаскивает из пакета доллары, которые были распределены в разные пакеты.

Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: смотрите видео

Сейчас идет следствие. Грымчака и Овдиенко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как задерживали Юрия Грымчака?

В СБУ говорят: следили за представителем МинВОТ и его приспешником Овдиенко месяц. Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

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Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ провели задержание на месте передачи денег.

Игорю Овдиенко во время задержания стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление. Самого Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов.

Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли очередные доказательства преступления.

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