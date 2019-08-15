12:51
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Задержание Грымчака на взятке: появилось видео

      342 Читати новину українською
      Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко задержали на взятке в полмиллиона долларов
      Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко задержали на взятке в полмиллиона долларов / 24 канал

      Заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака задержали поздно вечером 14 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему и его подельнику инкриминируют вымогательство и получение крупной взятки в размере 1,1 миллиона долларов. СБУ опубликовала видео с операции задержания.

      Юрия Грымчака и его коллегу Игоря Овдиенко поймали во время получения очередного транша в размере 480 тысяч долларов.

      Кратко: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно сейчас

      На видео правохохранитель вытаскивает из пакета доллары, которые были распределены в разные пакеты.

      Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: смотрите видео

      Сейчас идет следствие. Грымчака и Овдиенко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Как задерживали Юрия Грымчака?

      В СБУ говорят: следили за представителем МинВОТ и его приспешником Овдиенко месяц. Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

      Читайте также: Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография

      Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ провели задержание на месте передачи денег.

      Игорю Овдиенко во время задержания стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление. Самого Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов.

      Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли очередные доказательства преступления.

      Обратите внимание! Больше о резонансной спецоперации и реакции политиков и обычных украинцев на нее – читайте здесь.

      blog_ava
      Раша Срака стала послом Словении в России: по сети распространяется очередной фейк
      сегодня
      1228
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Задержание Юрия Грымчака Коррупция Юрий Гримчак Криминальные новости СБУ НАБУ Взятка Мошенничество
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      сегодня , 12:00 Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      Юрій Бутусов 700
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня , 10:50 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 1084
      Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня , 10:33 Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      1088
      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      сегодня , 10:01 Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      Світові Медіа 3701
      Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      сегодня , 08:40 Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      993
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук