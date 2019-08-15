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      Никаких денег, просто "календарики": адвокат сделала неожиданное заявление о задержании Грымчака

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      Правоохранители зафиксировали часть взятки – 480 тысяч долларов США
      Правоохранители зафиксировали часть взятки – 480 тысяч долларов США / НАБУ

      Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака задержали. Но никаких 480 тысяч долларов взятки не было – "это были календарики".

      Так заявила адвокат Татьяна Матяш в эфире телеканала "112 Украина".

      Читайте также: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно

      По ее словам, факт передачи взятки Юрию Грымчаку не зафиксирован. А вместо полумиллиона долларов правоохранители обнаружили лишь "календарики".

      Денежных средств там было. Ну, у него (Юрия Грымчака – 24 канал) изъяли его собственные средства, и там еще какие-то средства. О тех полмиллиона, что они рассказывают – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики,
      – сказала Матяш.

      Юрия Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов 14 августа. Его подельника Игоря Овдиенко тоже задержали – на проспекте Победы, в его автомобиле обнаружили 480 тысяч долларов.

      Хабар
      НАБУ       зафиксировало в автомобиле Овдиенко 480 тысяч долларов США


      Однако       адвокат Матяш говорит, что это "календарики"

      В ГПУ говорят, что Грымчак и его доверенное лицо Овдиенко взятку в размере 1,1 миллиона долларов брали за обещание обеспечить влияние на Верховный суд для вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за оказание воздействия на должностных лиц Минкультуры и КГГА.

      24 канал общался с другим адвокатом задержанных, Феликсом Кашарским. Он сказал, что пока точно ничего сказать не может, а также не имеет связи с женой Грымчака, потому что у нее изъяли телефоны во время обыска.

      Комментарий адвоката Кашарского: смотрите видео 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Юрий Гримчак Задержание Юрия Грымчака
      Источник: 24 канал
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