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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Розслідували не ту справу: ГПУ випадково вийшла на Гримчака

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      Керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Юрія Гримчака затримали через "новий злочин", хоча раніше він фігурував у справі з побиттям Тетяни Чорновол.

      Як розповів кореспондент 24 каналу, адвокатка Ігоря Овдієнка зазначає, що їх затримали не за хабар, а у справі про напад на Тетяну Чорновол. 

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      "Це є справа Чорновол. При розслідуванні кримінального провадження 2014 року за фактом замаху в реєстрі справи йде стаття 115 та 146 – це про замах на вбивство та викрадення Чорновол", – сказала адвокатка Тетяна Матяш.

      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак

      Також під будівлю Управління спецрозслідувань приїхала і дружина Гримчака, вона оприлюднила ухвалу суду на обшук помешкання чиновника. В тому документі зазначений номер кримінального провадження – під ним якраз справа про замах на вбивство Чорновол.

      Проте, за словами слідчих, у процесі розслідування цієї справи і були виявлені нові порушення.

      Ми розслідували побиття Чорновол, перевіряли особу на причетність до цього злочину. Ця особа безпосередньо підозрюється у причетності до побиття Чорновол, і під час її документування отримали інформацію, що вчиняється новий злочин, і виявилося, що до нього причетний Гримчак. Тобто, це новий злочин, який не пов’язаний з побиттям Чорновол, але він виявлений під час розслідування злочину проти неї,
      – пояснив Горбатюк.

      Натомість дружина Гримчака вважає затримання чоловіка політичним тиском, начебто, через те, що Гримчак публічно підтримує політику попереднього президента України.

      Зазначимо, що НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його "помічника" на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Наразі їх допитують правоохоронці, слідство триває. Незабаром їм мають вручити підозру.

      Як затримували Юрія Гримчака?

      В СБУ розповіли, що стежили за представником МінТОТ Гримчаком і його поплічником Овдієнком місяць. Першу частину хабаря Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертували у "своїх" валютних обмінниках.

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      Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабаря у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його "помічник" Овдієнко, працівники СБУ разом з детективами НАБУ провели затримання на місці передачі грошей. Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів.

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      Теги: Новини України Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак ГПУ Корупція НАБУ Побиття Тетяни Чорновол Хабар Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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