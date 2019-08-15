Расследовали не то дело: ГПУ случайно вышла на Грымчака

Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Юрия Грымчака задержали за "новое преступление", хотя ранее он фигурировал в деле с избиением Татьяны Чорновол.

Как рассказал корреспондент 24 канала, адвокат Игоря Овдиенко отмечает, что их задержали не за взятку, а в деле о нападении на Татьяну Чорновол.

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"Это дело Чорновол. При расследовании уголовного производства 2014 года по факту покушения в реестре дела идет статья 115 и 146 – это о покушении на убийство и похищении Чорновол", – сказала адвокат Татьяна Матяш.



Юрий Гримчак

Также под здание Управления спецрасследований приехала и жена Грымчака, она обнародовала постановление суда на обыск квартиры чиновника. В том документе указан номер уголовного производства – под ним как раз дело о покушении на убийство Чорновол.

Однако, по словам следователей, в процессе расследования этого дела и были выявлены новые нарушения.

Мы расследовали избиение Чорновол, проверяли лицо на причастность к этому преступлению. Это лицо непосредственно подозревается в причастности к избиению Чорновол, и во время его документирования получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему причастен Гримчак. То есть, это новое преступление, который не связан с избиением Чорновол, но он обнаружен во время расследования преступления против нее,

– пояснил Горбатюк.

Зато жена Грымчака считает задержание мужа политическим давлением, якобы, из-за того, что Грымчак публично поддерживает политику предыдущего президента Украины.

Отметим, что НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" на взятке размером в 480 тысяч долларов. Сейчас их допрашивают правоохранители, следствие продолжается. Вскоре им должны вручить подозрение.

Как задерживали Юрия Грымчака?

В СБУ рассказали, что следили за представителем МинТОТ Грымчаком и его подельником Овдиенко месяц. Первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

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Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко, работники СБУ вместе с детективами НАБУ провели задержание на месте передачи денег. Самого Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов.