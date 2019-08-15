Гримчаку та його поплічнику оголосили підозру: звинувачують вже не у хабарі

Генеральна прокуратура України оголосила підозру заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його довіреній особі. Фігурантів підозрюють у шахрайстві. Обох затримали при вимаганні хабара розміром 1,1 мільйона доларів.

Підозру чиновникам вручили у приміщенні ізолятора тимчасового тримання ГУ МВС України.

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Адвокат Овдієнка Тетяна Матяш заявила, що слідство "загубило" 100 тисяч доларів і тепер вже обох підозрюють у вимаганні хабара на суму в 1 мільйон доларів. Вона ж супроводжуватиме обох підозрюваних під час обрання запобіжного заходу, яке відбудеться 16 серпня.

Крім того, захисниця заявила, що, відповідно до підозри, правоохоронці не вилучали півмільйона гривень, про що було заявлено напередодні.

Тобто їх нібито вручили, але зараз вони розтворилися у повітрі,

– заявила Матяш.

Своєю чергою прокурор відділу Генеральної прокуратури Денис Іванов підтвердив, що Гримчака та Овдієнка звинувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману.

Крім того, коментуючи чутки про нібито несправжні гроші, які були вилучені у затриманих, прокурор наголосиа, що згідно з кримінально-процесуальним кодексом, передбачено виготовлення імітаційних засобів для передачі.

Натомість причини зміни статті, за якою звинувачують Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, прокурор пояснив тим, що питання, за які підозрювані буцімто отримали кошти, не входять до їх компетенції.

Ппрокоментував вручення підозр і адвокат Юрія Гримчака Дмитро Мельник. Той поскаржився на те, що захист досі не розуміє, який орган займається досудовим розслідуванням. Мовляв, у підозрі написано одне, а, фактично, слідчі кажуть зовсім інше.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?

НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: відео

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