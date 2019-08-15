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      Грымчаку и его подельнику объявили подозрение: адвокат заявила о "потерянных" 100 тысяч долларов

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      Грымчаку объявили подозрение в вымогательстве взятки – детали
      Грымчаку объявили подозрение / radiosvoboda.org

      Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его доверенному лицу. Обоих подозревают в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

      Подозрение чиновникам вручили в помещении изолятора временного содержания ГУ МВД Украины.

      Читайте также: НАБУ раскрыло шокирующую коррупционную схему дела Грымчака: все детали

      Адвокат Овдиенко Татьяна Матяш заявила, что следствие "потеряло" 100 тысяч долларов и теперь уже обоих подозревают в вымогательстве взятки на сумму в 1 миллион долларов. Она будет сопровождать обоих подозреваемых при избрании меры пресечения, которое состоится 16 августа.

      Кроме того, защитница заявила, что согласно подозрению правоохранители не изымали полмиллиона гривен, о чем было заявлено накануне.

      То есть их якобы вручили, но сейчас они растворились в воздухе,
      – заявила Матяш.

      За что задержали Грымчака и ему грозит?

      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятки размером в 480 тысяч долларов. В общем чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

      Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Правоохранители конфискуют взятку в размере 480 тысяч долларов: видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Расследования Взятка Коррупция Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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