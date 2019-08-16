Луценко не знав про затримання Гримчака, – прокурор

Операція із затримання заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника на хабарі у 480 тисяч доларів проходила без відома генерального прокурора України Юрія Луценка.

Керівник групи прокурорів управління спецрозслідування ГПУ Олексій Донський розповів, що е частково сприяло успіху проведення спецоперації, передає УНН.

Важливо: Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки

За його словами, Луценко та керівництво ГПУ дізналися про затримання Гримчака і його "помічника", коли операція була успішно завершена.

У всіх цих провадженнях це стало можливо тому, що керівництво Генеральної прокуратури – ні генпрокурор, ні керуючий заступник – не знали про операції. Вони були проінформовані тільки постфактум, коли все вже відбулося,

– розповів Донський.

Водночас прокурор додав, що за правилами керівництву ГПУ повинні були повідомити про операцію заздалегідь.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.



Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві. Їх звичнувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як затримували Гримчака та його "помічника": відеохронологія подій