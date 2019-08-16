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      Луценко не знал о задержании Грымчака, – прокурор

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      Луценко не знал о спецоперации по задержанию Грымчака
      Луценко не знал о спецоперации по задержанию Грымчака / Коллаж 24 Канала

      Операция по задержанию заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника на взятке в 480 тысяч долларов проходила без ведома генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

      Руководитель группы гособвинителей управления спецрасследования ГПУ Алексей Донский рассказал, что это частично способствовало успеху проведения спецоперации, передает УНН.

      Важно: Задержание чиновника Грымчака: в чем подозревают чиновника и какие будут последствия

      По его словам, Луценко и руководство ГПУ узнали о задержании Грымчака и его "помощника", когда операция была успешно завершена.

      Во всех этих процессах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры – ни генпрокурор, ни управляющий заместитель – не знали об операции. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло,
      – рассказал Донский.

      В то же время прокурор добавил, что по правилам руководству ГПУ должны были сообщить об операции заранее.

      За что задержали Грымчака и что ему грозит?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов.

      Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

      Вечером 15 августа Генпрокуратура объявила Грымчаку и его пособнику подозрение в мошенничестве. Их обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Как задерживали Грымчака и его "помощника": видеохронология событий

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Взятка Мошенничество Расследования Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Юрий Луценко
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