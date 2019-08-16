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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Дело Грымчака: ГПУ просит арест с залогом в 12 миллионов гривен

      27 Читати новину українською
      Юрий Гримчак
      Юрий Гримчак / Opinionua

      Генпрокуратура просит избрать заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой максимальной суммы судебного залога.

      Как рассказал прокурор Денис Иванов, соответствующее ходатайство ГПУ уже направила в Деснянский райсуд Чернигова. Также его вручили стороне защиты, пишет Укринформ.

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      Наше ходатайство касается избрания мер пресечения в виде ареста сроком на 60 суток с возможностью внесения залога сопоставимо с получением неправомерной выгоды в 510 тысяч долларов. Это получается более 12 миллионов,
      - отметил он.

      Данную информацию подтвердила адвокат Татьяна Матяш, ссылаясь на разговор со старшим группы прокуроров в деле. Как подчеркнула она, сумма судебного "залога" будет максимальной, передает УНИАН.

      "Старший группы прокуроров говорил, что его личное видение – это наиболее жесткая мера пресечения, это содержание под стражей с залогом максимальным, который только можно придумать. Без залога нельзя выносить меру пресечения, особенно в делах, где нет насильственных действий", – говорит Матяш.

      Адвокат добавила, что сторона защиты в суде будет настаивать на избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

      Заметим, что дело против Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности.

      Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определено СБУ, 
      – сообщил прокурор Иванов.

      Заметим,что прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Гримчака и его сообщника в отдельное производство. Дело в том, что ранее прокуроры ходатайствовали в Деснянском райсуде Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Гримчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновол, которое было возбуждено еще в феврале 2014 года. По словам Иванова, это было сделано, так как правоохранители во время расследования нападения на Чорновол получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком.

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      Слушание дела Грымчака и так называемого его помощника Овдиенко началось в Деснянском райсуде Чернигова в 17:00 16 августа.

      Задержали их вечером 14 августа сотрудники НАБУ и СБУ на взятке в 480 тысяч долларов. Правда, это лишь часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая же сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

      Подозревают госслужащих в мошенничестве в особо крупных размерах. Если их вину докажут, Грымчаку и Овдиенко грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      С биографией Юрия Грымчака Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА:

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      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Судьи Деньги Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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