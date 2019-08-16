У Луценко было две причины для задержания Грымчака, – эксперт

Производство против замминистра по временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не поможет Юрию Луценко удержаться в должности генпрокурора. Но задержание чиновника на взятке – только начало.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Луценко, говорит политолог, показывает президенту Зеленскому, что может быть полезным. Даже своих может посадить. Есть еще один нюанс, отмечает эксперт – месть. Луценко и Грымчак – вместе еще со времен президента Ющенко. Но у Луценко есть определенная обида на Грымчака. Когда-то он просил Грымчака на парламентских выборах сняться в пользу кандидата, которого поддерживал Луценко. Грымчак вел свою политическую игру и отказался.

Для Луценко задержания Грымчака – шанс отомстить и попытка показать Зеленскому, что он может быть эффективным. В других правоохранительных органов политических мотивов для задержания Грымчака нет. Для них это обычное дело,

– говорит Николай Давидюк.

Кто такой Юрий Грымчак?

Юрий Гримчак – народный депутат Украины 6-го созыва. Работал помощником нардепа Юрия Луценко в 2002-2005 годах. С момента создания Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц был советником, а затем и заместителем министра по временно оккупированных территорий.

По словам Николая Давидюка, производство против Грымчака не поможет Юрию Луценко удержаться в должности генпрокурора.

В окружении Зеленского точно не собираются оставлять Луценко на должности генпрокурора. Делом Грымчака Луценко может себе гарантировать, что его не будут догонять правоохранительные органы. Вопрос: уйдет ли он тихо и спокойно на пенсию, а через лет пять попытается вернуться в политику, или Луценко станет следующим Грымчаком?

– подчеркивает Николай Давидюк.

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Политолог добавляет: на самом деле, учитывая коррумпированность чиновников, – старых и новых – такие дела со взяткой в миллион долларов могут быть каждый день. И, очевидно, задержание Грымчака – только начало.

"Является ли Грымчак крупнейшим коррупционером в команде Порошенко? Конечно, нет. Если взять трех друзей Порошенко, то Грымчак – бедный родственник коррупционной системы пятого президента", – считает Давидюк.

В чем подозревают Юрия Грымчака?

Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника во воремя получения взятки в размере 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал: "Да, это правда. Моего бывшего помощника задержали. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех".



Юрию Грымчаку инкриминируют ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Задержание Юрия Грымчака. Видео: