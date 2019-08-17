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      Жена Грымчака не будет вносить 6 миллионов залога за мужа: причина

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      Жена Грымчака Юлия не будет вносить залог за мужа
      Жена Грымчака Юлия не будет вносить залог за мужа / Фото 24 канала

      Жена арестованного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить 6 миллионов гривен залога за мужа. Она не будет собирать деньги, ведь чиновника подозревают в экономическом преступлении.

      Об этом Юлия Гримчак сказала в зале Деснянского районного суда Чернигова после заседания по Грымчаку в субботу, 17 августа, пишут "Буквы".

      Важно: Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и какие будут последствия

      Она пояснила, что эту сумму, вероятно, можно было собрать с помощью близких семьи. Но такая схема для них неприемлема.

      Нет, никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно бы, собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не собрали бы денег. Те средства, которые были бы на карточке, что я с ними делала бы? Возвращала? Это схема неприемлема. Кроме того, у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит,
      – пояснила женщина.

      Жена Грымчака добавила, что сейчас их родные переходят в режим семьи, отец которой попал в тюрьму.

      "У нас план "А" – выжить. План "Б" – это чтобы отец вернулся домой", – сказала Юлия Грымчак.

      За что задержали Грымчака и что ему грозит?
      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

      Они требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

      17 августа суд избрал меру пресечения для Грымчака в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в 6 миллионов. Ему инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Криминальные новости Юрий Гримчак Расследования Задержание Юрия Грымчака
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