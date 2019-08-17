Дружина Гримчака не буде вносити 6 мільйонів застави за чоловіка: причина

Дружина заарештованого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Юлія заявила, що не вноситиме 6 мільйонів гривень застави за чоловіка. Вона не буде збирати гроші, адже чиновника підозрюють в економічному злочині.

Про це Юлія Гримчак сказала у залі Деснянського районного суду Чернігова після засідання по Гримчаку у суботу, 17 серпня, пишуть "Букви".

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Вона пояснила, що цю суму, ймовірно, можна було зібрати за допомогою близьких родини. Але така схема для них неприйнятна.

Ні, жодних застав. Ну, де я буду брати гроші? Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо б, зібрали. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б грошей. Ті кошти, які були б на картці, що я із ними робила б? Повертала? Це схема неприйнятна. Крім того, у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть,

– пояснила жінка.

Дружина Гримчака додала, що зараз їхні рідні переходять у режим сім'ї, батько якої потрапив у в'язницю.

"У нас план "А" – вижити. План "Б" – це щоб батько повернувся додому", – сказала Юлія Гримчак.

За що затримали Гримчака і що йому загрожує?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.



Вони вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.



17 серпня суд обрав запобіжний захід для Гримчака у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у 6 мільйонів. Йому інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.