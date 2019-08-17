20:55
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дружина Гримчака не буде вносити 6 мільйонів застави за чоловіка: причина

      513 Читать новость на русском
      Дружина Гримчака Юлія не буде вносити заставу за чоловіка
      Дружина Гримчака Юлія не буде вносити заставу за чоловіка / Фото 24 каналу

      Дружина заарештованого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Юлія заявила, що не вноситиме 6 мільйонів гривень застави за чоловіка. Вона не буде збирати гроші, адже чиновника підозрюють в економічному злочині.

      Про це Юлія Гримчак сказала у залі Деснянського районного суду Чернігова після засідання по Гримчаку у суботу, 17 серпня, пишуть "Букви".

      Важливо: Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки

      Вона пояснила, що цю суму, ймовірно, можна було зібрати за допомогою близьких родини. Але така схема для них неприйнятна.

      Ні, жодних застав. Ну, де я буду брати гроші? Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо б, зібрали. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б грошей. Ті кошти, які були б на картці, що я із ними робила б? Повертала? Це схема неприйнятна. Крім того, у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть,
      – пояснила жінка.

      Дружина Гримчака додала, що зараз їхні рідні переходять у режим сім'ї, батько якої потрапив у в'язницю.

      "У нас план "А" – вижити. План "Б" – це щоб батько повернувся додому", – сказала Юлія Гримчак.

      За що затримали Гримчака і що йому загрожує?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.

      Вони вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

      17 серпня суд обрав запобіжний захід для Гримчака у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у 6 мільйонів. Йому інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      blog_ava
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні
      9152
      Теги: Новини України Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Гроші Розслідування Кримінальні новини Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      сьогодні , 20:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      192
      Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      сьогодні , 19:00 Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      Книги для гурманів 134
      Голобородько VS Зеленський: Про кадрові чистки та зміни в новому парламенті
      сьогодні , 18:00 Голобородько VS Зеленський: Про кадрові чистки та зміни в новому парламенті
      Антон Голобородько 337
      О жизни в "ЛНР" до и после плена
      сьогодні , 17:08 О жизни в "ЛНР" до и после плена
      Ольга Черненко 846
      Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      сьогодні , 17:01 Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      Дмитро Гнап 965
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук